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На "Полоцк-Стекловолокне" произошел пожар, пострадавших нет
17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожар произошел сегодня в ОАО "Полоцк-Стекловолокно", сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Витебского областного управления МЧС Марина Фандо.
"Сообщение о возгорании поступило в 17.23. Пожар ликвидирован, пострадавших в результате происшествия нет", - отметила Марина Фандо.
Причина пожара устанавливается.-0-
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"Сообщение о возгорании поступило в 17.23. Пожар ликвидирован, пострадавших в результате происшествия нет", - отметила Марина Фандо.
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