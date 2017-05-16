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На "Полоцк-Стекловолокне" произошел пожар, пострадавших нет

17.05.2017 21:51 — Разное | БелТА  
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На "Полоцк-Стекловолокне" произошел пожар, пострадавших нет

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожар произошел сегодня в ОАО "Полоцк-Стекловолокно", сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Витебского областного управления МЧС Марина Фандо.

"Сообщение о возгорании поступило в 17.23. Пожар ликвидирован, пострадавших в результате происшествия нет", - отметила Марина Фандо.

Причина пожара устанавливается.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Сообщение о возгорании поступило в 17.23. Пожар ликвидирован, пострадавших в результате происшествия нет", - отметила Марина Фандо.

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