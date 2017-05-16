Женщины и пожилые люди за рулем авто у большой части водителей вызывают раздражение, мол, «ездить не умеют, держаться от них надо подальше, а некоторых — лишать прав пожизненно». Хотя как раз таки эти категории водителей редко попадают в ДТП. А как сами водители со стажем реагируют на несправедливые претензии, AUTO.TUT.BY рассказала наша «Соседка в пробках»: 78-летняя автомобилистка с 45-летним водительским стажем Александра Чернявская.





— Я очень плохой водитель, — с ходу ошарашивает заявлением Александра Григорьевна.

Такая категоричность и критика в оценке своих водительских навыков удивила, особенно когда мы узнали, что за 45 лет вождения авто женщина была виновницей незначительного ДТП всего один раз.

Впервые Александра Григорьевна попробовала проехать за рулем авто в начале 70-х. К автомобилям тогда обычные советские граждане относились как к экзотике и роскоши — машин было мало, стоили они дорого и «достать» их было очень тяжело.

— Меня к машинам тянуло очень. А у моего тогда еще будущего мужа был «Москвич». Может, этим он меня привлек, и я вышла за него замуж, — рассмеялась автомобилистка.





О своем желании водить автомобиль молодая жена сказала супругу, тот пошел навстречу и начал ее учить.

— Управлять машиной мне нравилось, но муж учил меня ужасно — он все время бубнил, что я не замечаю знаков, был вечно недоволен. Поэтому я решила, что пойду лучше на водительские курсы.

В группе курсантов девушек оказалось всего две. Теория у будущей автомобилистки шла отлично, и проблем с ней не возникло, но вот практика поначалу давалась с трудом.

— Молодой инструктор-амбал не очень-то жаловал нас, он все время орал матом. Вот так и проходило наше обучение: он матом — я в слезы.

Несмотря на это, Александра не собиралась сдаваться и отказываться от своей мечты. Она понимала, что такая преподавательская метода ей не подходит, и добилась замены инструктора. Новый преподаватель по вождению оказался интеллигентным человеком с высшим образованием, бывший инженер.

— Он сказал мне: девочка, ничего не бойся, ты будешь управлять машиной. Всего несколько уроков с этим человеком хватило для того, чтобы я научилась ездить и успешно сдала экзамены.

Водительские права женщина получила в 1972-м и сразу стала активной автомобилисткой — везде и всюду только за рулем.

— Тогда ездить было легче, не было безумия на дорогах, которое пришло потом. Женщин за рулем водители-мужчины уважали. А уж если в дороге с машиной что-то происходило, то автомобилистке стоило только выйти из машины и поднять капот — тут же собиралась группа мужчин, готовых помочь.



Александра Григорьевна ничего не понимала в делах подкапотных, но некоторые манипуляции с машиной проделать могла: сама меняла колеса, снимала и ставила на зарядку аккумулятор, проверяла давление в шинах и уровень масла.

— Раньше не было СТО, как сейчас, поэтому многие вещи приходилось делать самой. Когда погиб муж, то стало сложнее. С машиной управлялась сама. Помню, тогда наступил бензиновый дефицит, люди с вечера занимали очередь на АЗС и стояли всю ночь. Представьте: ночь, очередь из одних мужиков на автомобилях, и среди них из женщин только я одна.

В 90-х в стране появились первые иномарки, именно на этом этапе трудные времена наступили для вежливых и культурных водителей.

— Люди стали богатеть и покупали себе машины. В основном это были парни в золотых цепях. Они гордились, что выглядели круто за рулем авто, но ездили просто ужасно — безумный, агрессивный стиль вождения. Такая ситуация сохранялась до середины 2000-х.





Александра Григорьевна считает, что сейчас дорожная ситуация более-менее нормализовалась, хотя «приветы из прошлого» встречаются и сегодня.

— Например, я езжу по трассе с комфортной для себя скоростью 100−110 км/ч. Бывает, что нагоняет какой-нибудь джип, садится на «хвост» и сигналит, весь в своем праве. Ждать он не хочет, хотя видит, что я не могу сиюминутно по какой-то причине перестроиться в соседнюю полосу, чтобы пропустить его. Такие выходки для меня всегда были потрясением.

Женщина убеждена: такие агрессивные водители — психопаты, каждый из них проявляется по мере своих материальных возможностей, и чем моложе — тем наглее.





— Это люди особого темперамента, которые осознают свое существование как царствование в этом мире: мы короли, а остальные — это так, никто. Встречаясь с ними, надо всегда уходить в сторону, вступать с ними в спор бессмысленно.

















Автомобилистка на себе ощутила, что такие водители плохо реагируют на женщин, и еще хуже — на пожилых водителей за рулем.

— Это не имеет отношения к автомобилю, таков менталитет людей. Их девиз: оставьте наш воздух, наше пространство и дороги для нас, молодых. Сегодня пожилых не хотят видеть за рулем, а завтра скажут: не ходите тут по дорогам, не мешайте нам, вы некрасивые, старые и, часто, довольно глупые. Это возмутительно. Но факт бесспорный: мы, старые люди, живем в мире, который не хочет нас принять. И мы его понять и принять не можем — он хищный. А бесконечного уважения к старшему поколению, как, например, на Кавказе или в восточных странах, у нас нет, к сожалению. Старость — грустная штука…



Александра Григорьевна всю жизнь проработала врачом-психотерапевтом, поэтому как специалист знает (а со временем ощутила это и на себе) — да, реакции у людей с возрастом теряются, поэтому пожилые водители часто медлительны и ездят хуже, чем молодежь. Поэтому всем автомобилистам советует: не стоит агрессивно вести себя на дороге с водителем-стариком — он может просто испугаться, а от этого начнет судорожно перестраиваться в другой ряд или впадет в ступор. А это может привести к печальным последствиям.

— Нужно понимать, что в мире много разных людей и все имеют право на жизнь и на свою толику комфорта, — говорит Александра Григорьевна. — Но и старикам, если уже сели за руль и не собираются ехать быстро, не надо лезть на дороге в левую крайнюю полосу и дразнить своей неторопливостью остальных водителей. А то есть очень упрямые пожилые водители — встанут в скоростную полосу и еле едут, не обойти их никак.





— Тем не менее у нас на дороге есть кое-что хорошее, чего не было раньше! — от грустного перешла к позитиву Александра Григорьевна. — У меня есть старая слепая собака, и я заметила, что когда я вывожу ее на прогулку и подхожу к переходу, то водители притормаживают и пропускают нас, еще не дожидаясь, пока мы ступим на проезжую часть. Этого раньше не было — придавили бы, если бы не отскочил! Значит, все же вежливее стали наши автомобилисты.



За 45 лет водительского стажа Александра Григорьевна ездила на разных авто: «Москвич», Volkswagen, Toyota, Daihatsu, Renault. Пересаживаться на общественный транспорт автомобилистка не собирается, даже несмотря на то, что два года назад попала в серьезное ДТП и очень сильно испугалась.

— Ехала на дачу по пустой загородной трассе, а рядом трактор косил обочину. Вдруг он разворачивается поперек дороги в тот момент, когда я на Renault ехала рядом.

Удар — и легковушка перевернулась на крышу. Водителя и пассажира спасли сработавшие подушки и ремни безопасности, которыми они были пристегнуты. Машина превратилась в лепешку, не подлежащую восстановлению. Виновным в ДТП признали тракториста.





Уже через день после аварии женщина переступила через свои страхи и снова села за руль автомобиля — зять дал поездить на своем Citroen Picasso, пока теща не купит другое авто.

— Я как врач знала, что если сразу после ДТП не сяду за руль, то потом это будет сделать очень трудно — буду бороться с психологическими барьерами.

Весь прошлый летний сезон женщина проездила на Citroen, а зимой поставила авто в гараж. Каких-то неудобств от того, что рядом нет машины, автомобилистка не ощущала — на дачу ездить не надо, продукты заказывала через интернет. Но как-то Александра Григорьевна решила воспользоваться общественным транспортом.

— Впервые за 25 лет я спустилась в метро, чтобы доехать на Немигу, к детям. А сориентироваться там не могу! Спрашивала, как проехать, у людей, — улыбается женщина. — Потом сделала вывод, что не мое это, все же в своем автомобиле комфортнее.

В прошлом году автомобилистка купила Hyundai Accent. Но технические характеристики машины хозяйка не знает — выбирал авто зять.

— Мне важнее, как выглядит машина внешне — ее формы, цвет. Я помню, как-то давно на авторынке машину выбирала, увидела Toyota красивого оливкового цвета, обхватила капот руками и сказала: все, не хочу больше выбирать, вот она — моя машина.





Несмотря на такой нестандартный подход к выбору авто, купленная техника не подводила. А может быть, дело в хорошем автослесаре — такой человек у Александры Григорьевны есть.

— У меня есть друг Коля, он отличный механик и уже 20 лет занимается всеми моими машинами. Даже если что-то случится с новым Hyundai, я не буду звонить на фирменный сервис, а сразу Коле.



В пути автомобилистка радио никогда не слушает, только хорошую классику или вокал



Несмотря на то, что ремонтом авто занимается механик, а чистоту и лоск наводят мойщики, в багажнике Hyundai есть полироли, губки и щетки, а также сумка с инструментами и даже молоток — «на всякий случай», говорит хозяйка

В машине есть разные дополнительные опции, но Александра Григорьевна знает только об одной — громкой связи для разговоров по мобильнику. Чтобы телефон не отвлекал во время движения, женщина активно использует эту функцию.

— А раньше во время движения я могла и покурить. Для меня это самое большое наслаждение: сесть за руль авто, закурить сигарету и поехать по хорошей трассе. А вот после единственного ДТП, которое я недавно совершила и даже не заметила, решила — отвлекаться на лишние действия не буду, — печально вздохнула водитель.





ДТП, в котором виновницей была признана наша героиня, произошло около двух недель назад. Женщина припарковала свою машину на стоянке в центре города. Парковочное место было такое маленькое, что из салона водитель протиснулась через едва приоткрытую дверь. Решив свои дела, автомобилистка уехала домой, а потом раздался телефонный звонок.

Звонили из ГАИ: выяснилось, что Александра Григорьевна, когда парковала машину, задела рядом стоящее авто и ободрала у того краску на кузове. Это заметил свидетель, который и зафиксировал номер авто нашей автомобилистки.

— Я даже не заметила, как это произошло — очень уж спешила в тот момент. Но признала, что раз я виновата, то отвечу и оплачу ущерб.





До этого случая Александра Григорьевна дел с ГАИ не имела, поэтому реакция инспектора ее поразила.

— Он настолько грубо и по-хамски себя вел, что я даже растерялась, не знала, как себя вести и что делать. Ему было все равно, что перед ним стоит пожилая женщина. Сказал, что ни о каких расчетах речи быть не может — я скрылась с места аварии, а значит, практически преступница. Мне дадут большой штраф и лишат прав. «Учитывая ваш возраст, права вам уже никогда не отдадут», — заявил мне гаишник.



Последствия аварии, виновницей которой была Александра Григорьевна, есть и на ​ Hyundai ​

Лишиться прав для Александры Григорьевны — было самым страшным наказанием. Через несколько дней автомобилистка пришла на прием к начальнику районного ГАИ и объяснила ему всю ситуацию.

— Этот офицер был очень любезен, в отличие от его подчиненного. Он выслушал меня и, учитывая, что у меня не было до этого аварий, не лишил прав — обошлось лишь штрафом.

После этого случая женщина задумалась — а может, и правда пора пересесть на метро? Но тут ее поддержала дочь.

— Она мне сказала: мама, езди, только будь более внимательна. Поэтому я решила, что по городу поездки сокращу, а на дачу буду добираться на автомобиле сама. Тем более что по медицинским показаниям ограничений у меня нет. Даже справку, которую я недавно получила в поликлинике, мне выдали на два года.



Александра Григорьевна не боится и возможных поломок, которые могут случиться в пути. Если вдруг такой случай и произойдет, она найдет людей, которые придут на помощь.

— Что я буду делать? Наверное, буду куда-то звонить или голосовать, чтобы кто-нибудь остановился и помог. На этот случай я всегда вожу с собой 100 долларов. Даже когда пенсия уже потрачена и в кошельке ничего нет, этот неприкосновенный запас всегда есть именно на такие случаи, — оптимистично сказала женщина. — А вот детей беспокоить я не стану — это мое правило. Каждый человек с такими пустяками в силах справиться самостоятельно, главное — верить в свои силы и не сдаваться.