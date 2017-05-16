ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Уралкалий» на два года сдвинул запуск крупного проекта

17.05.2017 21:47 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
«Уралкалий» на два года сдвинул запуск крупного проекта

asu-vei.ru

«Уралкалий» на несколько лет сдвинул запуск своего основного greenfield-проекта – Усть-Яйвинского месторождения мощностью 2,5 млн тонн хлоркалия в год.

Ввод месторождения, который ранее был запланирован на 2020 год, состоится после 2022 года, следует из презентации компании для инвесторов, с которой ознакомился «Интерфакс».

Выход Усть-Яйвы на полную мощность будет синхронизирован с полным выбытием рудника «Березники-2» в 2025 году, отмечает компания. На текущий момент Усть-Яйвинский проект реализован на 40%: завершена проходка стволов, ведется их крепление бетоном, продолжается строительство объектов поверхностного комплекса и электроснабжения.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Уралкалий» на несколько лет сдвинул запуск своего основного greenfield-проекта – Усть-Яйвинского месторождения мощностью 2,5 млн тонн хлоркалия в год.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Автомобилистка с 45-летним водительским стажем: "За рулем - отлично, а в метро ездить не умею"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика