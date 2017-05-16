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«Уралкалий» на два года сдвинул запуск крупного проекта
17.05.2017 21:47 — Разное | Ежедневник
asu-vei.ru
«Уралкалий» на несколько лет сдвинул запуск своего основного greenfield-проекта – Усть-Яйвинского месторождения мощностью 2,5 млн тонн хлоркалия в год.
Ввод месторождения, который ранее был запланирован на 2020 год, состоится после 2022 года, следует из презентации компании для инвесторов, с которой ознакомился
Выход Усть-Яйвы на полную мощность будет синхронизирован с полным выбытием рудника «Березники-2» в 2025 году, отмечает компания. На текущий момент Усть-Яйвинский проект реализован на 40%: завершена проходка стволов, ведется их крепление бетоном, продолжается строительство объектов поверхностного комплекса и электроснабжения.
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«Уралкалий» на несколько лет сдвинул запуск своего основного greenfield-проекта – Усть-Яйвинского месторождения мощностью 2,5 млн тонн хлоркалия в год.
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