«Уралкалий» на два года сдвинул запуск крупного проекта



asu-vei.ru

«Уралкалий» на несколько лет сдвинул запуск своего основного greenfield-проекта – Усть-Яйвинского месторождения мощностью 2,5 млн тонн хлоркалия в год.

Ввод месторождения, который ранее был запланирован на 2020 год, состоится после 2022 года, следует из презентации компании для инвесторов, с которой ознакомился «Интерфакс».

Выход Усть-Яйвы на полную мощность будет синхронизирован с полным выбытием рудника «Березники-2» в 2025 году, отмечает компания. На текущий момент Усть-Яйвинский проект реализован на 40%: завершена проходка стволов, ведется их крепление бетоном, продолжается строительство объектов поверхностного комплекса и электроснабжения.