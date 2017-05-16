Грузовой МАЗ повредил опору контактной сети в Гродно

17 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Вечером 17 мая на улице Горького в Гродно произошло ДТП с участием грузового автомобиля МАЗ. Как стало известно на месте происшествия, водитель грузовика вынужден был применить экстренное торможение, чтобы не допустить столкновения с легковым автомобилем, который совершал маневр по повороту с левой полосы движения направо. В результате экстренного торможения грузовик развернуло поперек дороги и он снес опору контактной сети и столб со знаком пешеходного перехода.

По факту ДТП проводится проверка.