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Грузовой МАЗ повредил опору контактной сети в Гродно

17.05.2017 22:43 — Разное | БелТА  
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Грузовой МАЗ повредил опору контактной сети в Гродно

17 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Вечером 17 мая на улице Горького в Гродно произошло ДТП с участием грузового автомобиля МАЗ. Как стало известно на месте происшествия, водитель грузовика вынужден был применить экстренное торможение, чтобы не допустить столкновения с легковым автомобилем, который совершал маневр по повороту с левой полосы движения направо. В результате экстренного торможения грузовик развернуло поперек дороги и он снес опору контактной сети и столб со знаком пешеходного перехода.

По факту ДТП проводится проверка.

 
Теги: Гродно
 
 
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Как стало известно на месте происшествия, водитель грузовика вынужден был применить экстренное торможение, чтобы не допустить столкновения с легковым...

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