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Хоккейный клуб «Динамо-Минск» и футбольные «Крумкачи» оказались в «черном списке» налоговиков

17.05.2017 23:53 — Разное | Ежедневник  
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Хоккейный клуб «Динамо-Минск» и футбольные «Крумкачи» оказались в «черном списке» налоговиков

belultras.by

Столичные команды входят в список должников перед бюджетом, который опубликовало по состоянию на 1 мая текущего года Министерство по налогам и сборам Беларуси.

Спортивную составляющую «черного списка» представляет также ФК «Гомель», выступающий, как и «Крумкачи», в высшем дивизионе белорусского футбольного первенства.

Что касается представителей реального сектора экономики, то второй месяц подряд в столичном списке должников фигурирует известная компания «Связьинформсервис» известного бизнесмена Владимира Лахтенкова.   

С прошлого года имеют претензии белорусские налоговики к крупным застройщикам – компаниям «Лада ОМС-Инжениринг» Алексея Ваганова  и «ЕвроСтэпГрупп», недавно поменявшей учредителей. Также  по состоянию на 1 мая в списке должников оказалась компания «Лект», одним из владельцев которой является Андрей Балабин. В категорию должников – девелоперов вошли крупные минские компании «Рубироз Интернешнл» и «Сигмаполюс».

В числе неплательщиков налогов и пеней по Минску вошли также такие бизнесы, как «Белфакта Медиа», «Сэльвин», «Владпродимпорт», «Мидивисана», «Белвингрупп», чижовский «Акватрайпл», Минский завод безалкогольных напитков и даже «КПМГ». Не сумела погасить задолженность оператор Crowne Plaza Minsk компания «Минск Принцесс Отель» турецкого бизнесмена Суди Озкана. Из предприятий госсектора проблемы с платежами в бюджет возникли у холдинга «Луч-Обувь» и его Торгового дома «Луч-М», «Городских бань», «Сукна», МПОВТ, «Стройтреста N7», «Завода электроники и бытовой техники Горизонт».

Среди известных неплательщиков Минщины фигурируют «Ивкон», «Амкодор-Логойск», «Мальвина», солигорская «Купалинка», «Парк активного отдыха «Якутские горы», Гомельской области – «Белорусское речное пароходство» и представительство  китайской компании «Корпорация Сюань Юань», которая строит фабрику в Добруше,  в Брестской области – местное отделение «Белагропромбанка» и «Строительный трест №8», на Гродненщине – Гродненский ликеро-водочный завод, Гродненская обувная фабрика «Неман», «ЗОВ-Плита», Дятловский ликеро-водочный завод «Алгонь», на Могилевщине – «Могилевоблпищепром», «Могилевдрев» и осиповичский отдел Департамента охраны МВД Республики Беларусь. 

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Столичные команды входят в список должников перед бюджетом, который опубликовало по состоянию на 1 мая текущего года Министерство по налогам и сборам Беларуси.

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