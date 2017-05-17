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Тысячи болельщиков высыпали на поле и задержали церемонию чемпионского награждения "Спартака"
После победы над грозненским «Тереком» тысячи болельщиков высыпали на футбольное поле стадиона «Открытие Арена» и задержали церемонию награждения московского «Спартака», который
После игры фанаты обосновались в центре поля и долгое время не реагировали на призывы освободить пространство для проведения награждения «Спартака», который в поединке 29-го тура нанес разгромное поражение грозненскому «Тереку» (3:0).
Фото: Матч ТВ
Но затем награждение все же состоялось.
Результаты остальных матчей 29-го тура:
«Рубин» — ЦСКА -0:2
«Анжи» — «Ростов» — 1:2
«Зенит» — «Краснодар» — 1:0
«Арсенал» — «Амкар» — 0:0
«Оренбург» — «Уфа» — 1:1
«Урал» — «Локомотив» — 1:2
«Томь» — «Крылья Советов» — 0:2.
Обладатель серебряных наград и второй путевки в Лигу чемпионов определится 21 мая в 30-м туре в заочном споре питерского «Зенита» и московского ЦСКА, которым руководит белорусский специалист Виктор Гончаренко. Армейцы примут дома махачкалинский «Анжи», а «Зенит» сыграет в гостях у московского «Локомотива». Пока занимающий вторую строку в таблице ЦСКА на 1 балл опережает конкурента с берегов Невы.
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После победы над грозненским "Тереком" тысячи болельщиков высыпали на футбольное поле стадиона "Открытие Арена" и задержали церемонию награждения московского...
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