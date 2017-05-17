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Тысячи болельщиков высыпали на поле и задержали церемонию чемпионского награждения "Спартака"

17.05.2017 23:55 — Разное | Tut.by  
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После победы над грозненским «Тереком» тысячи болельщиков высыпали на футбольное поле стадиона «Открытие Арена» и задержали церемонию награждения московского «Спартака», который еще в позапрошлом туре досрочно завоевал золото премьер-лиги чемпионата России.


Фанаты начали веселиться еще во время поединка, который был на некотрое время прерван из-за файеров на трибунах. Фото: «Чемпионат»

После игры фанаты обосновались в центре поля и долгое время не реагировали на призывы освободить пространство для проведения награждения «Спартака», который в поединке 29-го тура нанес разгромное поражение грозненскому «Тереку» (3:0).

Фото: Матч ТВ




Фото: «Чемпионат»

… и любовь на чемпионском поле. Фото: Михаил Гончаров, «Спорт-Экспресс»

Счастье так переполняло болельщиков «Спартака», что в порыве радости они сломали ворота. Фото: Матч ТВ

Но затем награждение все же состоялось.


Красно-белые стали чемпионами России впервые с 2001 года. Последний трофей «Спартак» завоевал в 2003 году, победив в Кубке России. Фото: rfpl.org



А потом празднование переместилось в раздевалку.


Фото: Александр Вишневский, «Спорт-Экспресс»

Результаты остальных матчей 29-го тура:

«Рубин» — ЦСКА -0:2

«Анжи» — «Ростов» — 1:2

«Зенит» — «Краснодар» — 1:0

«Арсенал» — «Амкар» — 0:0

«Оренбург» — «Уфа» — 1:1

«Урал» — «Локомотив» — 1:2

«Томь» — «Крылья Советов» — 0:2.

Обладатель серебряных наград и второй путевки в Лигу чемпионов определится 21 мая в 30-м туре в заочном споре питерского «Зенита» и московского ЦСКА, которым руководит белорусский специалист Виктор Гончаренко. Армейцы примут дома махачкалинский «Анжи», а «Зенит» сыграет в гостях у московского «Локомотива». Пока занимающий вторую строку в таблице ЦСКА на 1 балл опережает конкурента с берегов Невы.


Фото: rfpl.org
 
 
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После победы над грозненским "Тереком" тысячи болельщиков высыпали на футбольное поле стадиона "Открытие Арена" и задержали церемонию награждения московского...

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