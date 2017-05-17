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Солист рок-группы "Би-2" задержан на стадионе в Москве с марихуаной
Московская полиция задержала солиста рок-группы «Би-2» Леву с марихуаной во время футбольного матча «
Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве, «в ходе обеспечения общественного порядка при проведении футбольного матча „Спартак“ — „Терек“ задержан гражданин по подозрению в хранении веществ, изъятых из гражданского оборота». Проводится доследственная проверка.
По данным информированного источника, задержанный — солист рок-группы «Би-2» уроженец Беларуси Егор Бортник, известный как Лева Би-2. По словам источника, по предварительным данным, у него изъяли пакетик с марихуаной.
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Московская полиция задержала солиста рок-группы "Би-2" Леву с марихуаной во время футбольного матча "Спартак" - "Терек" на стадионе "Открытие Арена".
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