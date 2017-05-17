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MILEX-2017: белорусские "Кайман", "Оса" и военные из 27 стран мира

17.05.2017 22:10 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 мая – Sputnik. Больше всего образцов вооружений на международной выставке "Milex-2017" в Минске представят Россия и Беларусь, такая информация была озвучена организаторами и участниками выставки.

MILEX-2017: белорусские "Кайман", "Оса" и военные из 27 стран мира
© AFP/ VIKTOR DRACHEV
MILEX-2017: какими вооружениями будут удивлять белорусов

Международная выставка вооружения и военной техники "Milex" в текущем году состоится с 20 по 22 мая в белоруской столице. Как и ранее, ее организует Государственный военно-промышленный комитет республики. Ожидается, что выставку посетят 55 официальных делегаций из 27 иностранных государств. 

Как сообщила Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству России, РФ на выставке будет одним из основных экспонентов – представит более 400 экспонатов, в числе которых более 30 образцов вооружений. 

Беларусь также покажет новейшие образцы и разработки. Как сообщил ГВПК, будет, в частности, представлено новейшее мобильное бронированное транспортное средство (МБТС) "Кайман". 

Среди перспективных образцов продукции военного назначения, которые покажут посетителям в эти дни в Минске, будет также модернизированная боевая машина БМ 9А33-1Б из состава ЗРК "Оса". 

 
Теги: Минск
 
 
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Основным из основных экспонентов выставки станет Россия – российские оружейники привезут в Минск более 400 экспонатов.

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