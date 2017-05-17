МИНСК, 17 мая – Sputnik. Больше всего образцов вооружений на международной выставке "Milex-2017" в Минске представят Россия и Беларусь, такая информация была озвучена организаторами и участниками выставки.



© AFP/ VIKTOR DRACHEV MILEX-2017: какими вооружениями будут удивлять белорусов

Международная выставка вооружения и военной техники "Milex" в текущем году состоится с 20 по 22 мая в белоруской столице. Как и ранее, ее организует Государственный военно-промышленный комитет республики. Ожидается, что выставку посетят 55 официальных делегаций из 27 иностранных государств.

Как сообщила Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству России, РФ на выставке будет одним из основных экспонентов – представит более 400 экспонатов, в числе которых более 30 образцов вооружений.

Беларусь также покажет новейшие образцы и разработки. Как сообщил ГВПК, будет, в частности, представлено новейшее мобильное бронированное транспортное средство (МБТС) "Кайман".

Среди перспективных образцов продукции военного назначения, которые покажут посетителям в эти дни в Минске, будет также модернизированная боевая машина БМ 9А33-1Б из состава ЗРК "Оса".