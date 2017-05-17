МИНСК, 17 мая — Sputnik. Госавтоинспекция Минской области проведет с 19 по 22 мая акцию "Трезвый водитель", сообщила Sputnik в среду старший инспектор по агитации и пропаганде ГАИ Минского райисполкома Екатерина Сильченко.

Мероприятие направлено на профилактику аварий с участием водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.

В эти дни экипажи ДПС будут переведены на усиленный вариант несения службы. Помощь им окажут участковые инспекторы МВД и добровольные дружинники. Кроме того, будет организована работа передвижных населенных пунктов.

В свою очередь ГАИ призвала граждан сообщать по телефону 102 при обнаружении нетрезвых водителей на дорогах.