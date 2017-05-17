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ГАИ Минщины проведет профилактическую акцию "Трезвый водитель"
17.05.2017 22:01 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 мая — Sputnik. Госавтоинспекция Минской области проведет с 19 по 22 мая акцию "Трезвый водитель", сообщила Sputnik в среду старший инспектор по агитации и пропаганде ГАИ Минского райисполкома Екатерина Сильченко.
Мероприятие направлено на профилактику аварий с участием водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.
В эти дни экипажи ДПС будут переведены на усиленный вариант несения службы. Помощь им окажут участковые инспекторы МВД и добровольные дружинники. Кроме того, будет организована работа передвижных населенных пунктов.
В свою очередь ГАИ призвала граждан сообщать по телефону 102 при обнаружении нетрезвых водителей на дорогах.
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Экипажи ДПС в эти дни будут нести службу в усиленном режиме, кроме того, для помощи им подключат участковых и добровольных дружинников.
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