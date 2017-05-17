Продолжительность жизни белорусов должна превысить 74 года /

Глава Минздрава выразил надежду на увеличение в текущем году ожидаемой продолжительности жизни белорусов до 74 лет. Произойти это должно за счет высокого уровня отечественной медицины, а также выполнения положений госпрограммы "Здоровье народа и демографическая безопасность". Вот что Валерий Малашко сказал по этому поводу корреспонденту телеканала "Столичное телевидение".

"Мы сможем сформировать устойчивые поведенческие механизмы, мотивы, доминанты человека, которые будут вести к сберегающему здоровье поведению его самого, членов семьи, родных и близких", — отметил министр.

Для сохранения тенденции к росту продолжительности жизни белорусскому обществу предстоит преодолеть тягу к ряду вредных привычек (курению, алкоголю, неправильному питанию), а также отказаться от пассивности в плане физических нагрузок.

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