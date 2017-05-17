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Google представила новую версию ОС Android

18.05.2017 00:23 — Разное | БелТА  
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Google представила новую версию ОС Android

Корпорация Google официально представила новую версию своей операционной системы - Android O. Это произошло во время ежегодной конференции Google I/O, трансляция которой велась на YouTube-канале разработчика.

Основное внимание в новой ОС уделено оптимизации как системы в целом, так и отдельных приложений. Например, приложения, открытые в фоновом режиме, сократят потребление интернет-трафика.

#AndroidO will bring more fluid experiences to mobile screens, along with improved "vitals" like battery life and security. #io17 pic.twitter.com/GdhPChWpAr

Среди новых функций отметим picture-in-picture, позволяющую работать одновременно в двух программах. Переработана и система уведомлений, теперь при долгом нажатии на иконку приложения, можно активировать предпросмотр и узнать, важное сообщение пришло или нет.

В магазине приложений станет меньше вредоносного ПО - для этого разработчики выпустят расширение, способное отслеживать вирусы и прочие программы и обучаться умению находить их.

Пока достоверно неизвестно, когда и на каких устройствах Android O появится впервые.

 
 
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Основное внимание в новой ОС уделено оптимизации как системы в целом, так и отдельных приложений. Например, приложения, открытые в фоновом режиме, сократят...

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