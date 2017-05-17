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Иван Кирчук, "Креатив-салон" и "Наука-art". В Гомеле "Ночь музеев" растянется на три дня
В выходные и накануне в областном центре традиционно отпразднуют Международный день музеев. Еженедельник «
18 мая можно будет бесплатно посетить постоянную экспозицию Музея истории города Гомеля. А в Музее фотографии в 17.00 откроется фотовыставка психологического портрета Макса Сухомлина.
Во дворце Румянцевых и Паскевичей 19 мая в 19.00 откроется «Креатив-салон». Он будет работать до 23.00. В интерьерах эпохи Второй империи Наполеона III развернется театрально-музыкальное действо «Ожившие картины». В одном из залов можно будет поиграть в настольные игры 19 века и посмотреть выставку антикварной мебели, фарфора и серебра из частного собрания Сергея Путилина.
В «Пинотеке Радзивиллов» после просмотра уникального собрания портретов представителей этого княжеского рода вас пригласят создать свой собственный герб. При этом будут звучать музыкальные произведения 16−17 веков в исполнении ансамбля старинной музыки «Альба Рутения».
В 19.00 в Белой гостиной начнется спектакль «Чорная панна Нясвіжа», подготовленный театральной студией «Грачи» при областной библиотеке.
Также будет организован зал, где посетители смогут сделать собственные фотонатюрморты. В Колонном зале выступят ансамбль «Кантабиле» и солистка Большого театра оперы и балета Маргарита Левчук. Для самых маленьких организаторы подготовят «Музыкальную песочницу».
Закончится Ночь музеев атмосферным спектаклем по мотивам пьесы «Ноктюрн» в исполнении «Тим Театра».
Организаторы обещают, что каждый посетитель будет одновременно и участником салона. Придется петь, играть роли, танцевать, читать стихи. Но всех секретов не раскрывают. Билет стоит «10 рублей — для взрослых дам и кавалеров, и 6 рублей для юных дам и кавалеров, равно как их почтенных бабушек и дедушек».
В Картинной галерее Ващенко ждут посетителей с 18.00 до 23.00. В этом году «Ночь музеев» пройдет под тематикой «Наука — art».
С 18.00 на открытой площадке начнут работать выставки научных разработок Гомельщины (презентации беспилотного летательного аппарата, экзоскелеты альфа, 3Dельфины и многое другое). Во дворике галереи будет организована художественная лаборатория с мастер-классами по керамике, лозоплетению, пэчворку, изобразительному искусству, а в залах галереи можно будет посмотреть выставки: «Старинное серебро XVIII — XX веков» (Смоленск), живописи Антонины Кривичаниной «Сплетения души» (Санкт- Петербург), восковых фигур «Звезды становятся ближе», выставку двукратного победителя мировых Олимпиад по оригами Дмитрия Лысюка «Чудеса бумажного листа», а также выставку текстильных панно «Ситцевые фантазии» с мастер-классами по лоскутной технике. На профессионально-оборудованной сцене выступят участники радиопроекта «Свои люди» — известные музыканты, композиторы, актеры.
В 22.00 начнется научно-фантастическое шоу с участием эквилибра в ультрафиолете, гимнаста на горящем фонаре, световых художников, члена Российской ассоциации иллюзионистов Артема Дорофеева с новым световым спектаклем и других.
Все мероприятия, которые пройдут на площадке возле галереи, можно посетить бесплатно.
20 мая филиал Ветковского музея в Гомеле в 18.00 соберет гомельчан, чтобы показать свои экспозиции и познакомить с традиционной культурой белорусов. В этот раз сотрудники музея выбрали темой «беларускае вяселле».
Посетителей ждут уникальные выставочные проекты и интерактивные площадки, свадебное шествие, этно-кофейня, фотовыставки, библиотечная и детская площадки, кино на свежем воздухе, выставка-ярмарка ремесел, мастер-классы и концертная программа. Хорошее настроение будут поддерживать: школа диджериду «Эхо Земли», музыкальный проект «Стары Фальварак», группа «Бан-Жвірба», а также лидер этно-трио «Троіца» Иван Кирчук с авторским моноспектаклем «Дарожка мая».
Вход на «Ночь музеев» в филиал Ветковского музея старообрядчества и белорусских традиций свободный.
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В выходные и накануне в областном центре традиционно отпразднуют Международный день музеев.
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