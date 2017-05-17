В выходные и накануне в областном центре традиционно отпразднуют Международный день музеев. Еженедельник « Советский район » выбрал самое интересное из предстоящих мероприятий.





18 мая можно будет бесплатно посетить посто­янную экспозицию Музея истории города Гомеля. А в Музее фотографии в 17.00 откроется фотовыставка психологического портрета Мак­са Сухомлина.

Во дворце Румянцевых и Паске­вичей 19 мая в 19.00 откроется «Креатив-салон». Он будет работать до 23.00. В интерьерах эпохи Второй империи Наполеона III развернется театрально-музыкальное действо «Ожившие картины». В одном из залов можно будет поиграть в настольные игры 19 века и посмотреть выставку антикварной мебели, фарфора и серебра из част­ного собрания Сергея Путилина.

В «Пинотеке Радзивиллов» после просмотра уникального собрания портретов представителей этого княжеского рода вас пригласят создать свой собственный герб. При этом будут звучать музы­кальные произведения 16−17 веков в исполнении ансамбля старинной музыки «Альба Рутения».

В 19.00 в Белой гостиной начнется спек­такль «Чорная панна Нясвіжа», подготовленный театральной студией «Грачи» при областной библиотеке.

Также будет организован зал, где посетители смогут сделать собственные фотонатюрморты. В Колонном зале выступят ансамбль «Кантаби­ле» и солистка Большого театра оперы и балета Маргарита Левчук. Для самых маленьких орга­низаторы подготовят «Музыкальную песочницу».

Закончится Ночь музеев атмосферным спек­таклем по мотивам пьесы «Ноктюрн» в испол­нении «Тим Театра».

Организаторы обещают, что каждый посети­тель будет одновременно и участником салона. Придется петь, играть роли, танцевать, читать стихи. Но всех секретов не раскрывают. Билет стоит «10 рублей — для взрослых дам и кавалеров, и 6 рублей для юных дам и кавалеров, равно как их почтенных бабушек и дедушек».

В Картинной галерее Ващенко ждут посетителей с 18.00 до 23.00. В этом году «Ночь музеев» пройдет под тематикой «Наука — art».

С 18.00 на открытой площадке начнут рабо­тать выставки научных разработок Гомельщины (презентации беспилотного летательного аппа­рата, экзоскелеты альфа, 3Dельфины и многое другое). Во дворике галереи будет организована художественная лаборатория с мастер-классами по керамике, лозоплетению, пэчворку, изобра­зительному искусству, а в залах галереи можно будет посмотреть выставки: «Старинное серебро XVIII — XX веков» (Смоленск), живописи Анто­нины Кривичаниной «Сплетения души» (Санкт- Петербург), восковых фигур «Звезды становят­ся ближе», выставку двукратного победителя мировых Олимпиад по оригами Дмитрия Лысю­ка «Чудеса бумажного листа», а также выстав­ку текстильных панно «Ситцевые фантазии» с мастер-классами по лоскутной технике. На профессионально-оборудованной сцене выступят участники радиопроекта «Свои люди» — известные музы­канты, композиторы, актеры.

В 22.00 начнется научно-фантастическое шоу с участием эквилибра в ультрафиолете, гим­наста на горящем фонаре, световых художни­ков, члена Российской ассоциации иллюзиони­стов Артема Дорофеева с новым световым спек­таклем и других.

Все мероприятия, которые пройдут на пло­щадке возле галереи, можно посетить бесплатно.

20 мая филиал Ветковского музея в Гомеле в 18.00 соберет гомельчан, чтобы показать свои экспозиции и познакомить с традиционной культурой белорусов. В этот раз сотрудники музея выбрали темой «беларускае вяселле».

Посетителей ждут уникальные выставочные проекты и интерактивные площадки, свадебное шествие, этно-кофейня, фотовыставки, библиотечная и детская площадки, кино на свежем воздухе, выставка-ярмарка ремесел, мастер-классы и концертная программа. Хорошее настроение будут поддерживать: школа диджериду «Эхо Земли», музыкальный проект «Стары Фальварак», группа «Бан-Жвірба», а также лидер этно-трио «Троіца» Иван Кирчук с авторским моноспектаклем «Дарожка мая».

Вход на «Ночь музеев» в филиал Ветковского музея старообрядчества и белорусских традиций свободный.