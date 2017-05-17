Афиша этой недели выделяется мероприятиями в рамках международной акции «Ночь музеев», когда открывают двери для всех, кому интересно увидеть музей в необычное время суток. Представляем топ-5 самых интересных, с точки зрения витебской редакции TUT.BY, программ.



Фото: zwalls.ru

«Скрипач на балконе»

Так называется программа, которая пройдет в «Ночь музеев» в «АРТ-пространстве «Толстого, 7».

18.30 — «Скрипач на балконе». Акция Владимира Миценко (площадка возле лестницы к собору)

19.00 — «Театр теней Евгения Кутаркина» (1 этаж)

19.30 — Сеанс интуитивного рисования (1 этаж, зал 3)

20.00 — «Философские беседы под абажуром с Александром Вышкой». Арт-проект «13» (2 этаж)

20.00 — Леонид Маранов, авторская песня (2 этаж, зал 11)

22.00 — кинопоказ (2 этаж)

В течение вечера можно посетить арт-проекты, представленные в залах «АРТ-пространства «Толстого, 7», прийти на дегустацию иван-чая и мате.

18 мая, с 18.30 до полуночи, «АРТ-пространство «Толстого, 7» (ул. Толстого, 7), билеты — 2,5 рубля.

Десантники в витебском дворе

Витебский музей воинов-интернационалистов и 103-я мобильная бригада проведут в четверг совместное мероприятие. На спортплощадке во дворе напротив музея десантники покажут элементы рукопашного боя, мастер-класс по разборке-сборке автомата и укладке парашютов, проведут спарринги. В программе также командные соревнования в интеллектуальной викторине.



Фото: Игорь Матвеев TUT.BY

18 мая, 11.30, спортивная площадка напротив входа в музей (ул. Воинов-интернационалистов, 20).

«Ночь музеев» в ратуше

Гостей ожидают викторины, проведение опытов и интерактивных занятий по физике (робототехника), химии («Наука вне себя»), математике (задачи-головоломки), презентация по топонимике улиц Витебска («Откуда к нам пришли названия?»), встреча с археологами, занятие «В кабинете нумизмата», салон красоты «Хна-дизайн: символы, знаки, тату», игровая программа с ушу, лазертагом, гимнастикой, спортивными тренажерами, а также завораживающее огненное шоу.

Подробная программа — по ссылке .





19 мая, 18.00−22.00, краеведческий музей (ул. Ленина, 36), билеты: 5−9 рублей.

Народные сказания о «нечистиках»

Программу в районном историко-краеведческом музее составили по мотивам книги «Нечистики» этнографа и краеведа Николая Никифоровского — выдающегося собирателя народных сказаний витебского региона.

Гости посетят тематическую выставку, мастер-класс по боди-арту, примут участие в квест-игре «Спроси у Лешего», танцевальном уроке «Тридевятое царство» и игре «Угадай мелодию», сделают снимки на память. Можно будет пускать мыльные пузыри и отправить в полет небесный фонарик.





19 мая, 17.00, Витебский районный историко-краеведческий музей (аг. Октябрьская, ул. Солнечная, 1а), вход бесплатный.

Партизанский чай в землянке

Ночные посетители Музея Миная Шмырева побывают на выставке одной ночи Si vis pacem, para bellum, а также попробуют партизанский чай в штабной землянке.

В 18.00 начнется концерт группы «103 регион». Параллельно можно будет попробовать силы в квестах по экспозиции музея (до 21.00), мастер-классе по изготовлению сувенирного магнита (до 23.00, стоимость — 3 рубля), лазертаге (до 21.00, стоимость — 5 рублей за час игры). С 21.00 до 22.30 в музейном парке покажут документальный фильм «Война непрощенных».





20 мая, 18.00−23.00, Музей Миная Шмырева (ул. Чехова, 4), билеты — 2 рубля (для детей дошкольного возраста вход бесплатный).

Музей истории частного коллекционирования (18 мая) и Арт-центр Марка Шагала (19 мая) также присоединятся к празднованию Международного дня музеев. А это значит, что вход на экспозицию для всех посетителей в обоих учреждениях будет абсолютно бесплатным.