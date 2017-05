Лучшие друзья женщины - это женщины: советы операционного директора Facebook

В апреле 2017 года в США вышла вторая книга Шерил Сэндберг под названием «Вариант Б: столкновение с враждебностью, взращивание стойкости и поиск радости» (Option B: Facing Adversity, Building Resilience, and Finding Joy). Операционный директор и член совета директоров компании Facebook, Сэндберг известна в первую очередь как предпринимательница и ролевая модель для женщин, стремящихся к карьерным успехам. Шерил Сэндберг также входит в состав советов директоров компаний Walt Disney Company, Women for Women International, the Center for Global Development и V-Day. В 2013 году она заняла девятое место в списке 100 самых влиятельных женщин мира по версии Forbes. Кроме достижений в корпоративном мире Шерил известна тем, что основала сообщество LEAN IN , миссией которого является поддержка женщин в воплощении карьерных амбиций.



Фото: AP / East News

Дебютная книга Шерил Сэндберг «Не бойся действовать: Женщина, работа и воля к лидерству» вышла в США в 2013 году. Книга имела большой успех во многих странах и активно переиздаётся до сих пор. Сэндберг-автор откровенно делится с женщинами своим опытом работы в крупнейших корпорациях и даёт советы о том, как, собственно, перестать бояться и начать действовать, чтобы добиться профессиональных высот. Важно, что автор ни в коем случае не утверждает, что все женщины обязаны фокусироваться на построении карьеры, просто её опыт именно об этом, и им она щедро делится с читательницами. С некоторыми тезисами работы Сэндберг можно познакомиться, послушав выступление на TEDTalk, с которого в США началась бурная дискуссия о женщинах в бизнесе.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



В ожидании издания второй книги Шерил Сэндберг на русском языке мы предлагаем вспомнить, чему полезному можно научиться, читая её дебютный труд «Не бойся действовать: Женщина, работа и воля к лидерству».

Синдром самозванца

Шерил Сэндберг утверждает, что женщины намного больше мужчин подвержены так называемому «синдрому самозванца». Он заключается в привычке постоянно себя недооценивать, принижать собственные достижения и компетенции. Человек с синдромом самозванца находится в напряжении и страхе, что его «разоблачат», что он не заслужил этой работы, успеха, похвалы или награды. Сэндберг пишет: «Попросите мужчину объяснить, как он добился успеха, — и он, скорее всего, станет говорить о собственных талантах и умениях. Задайте тот же вопрос женщине - и она, вероятно, припишет свой успех внешним факторам, утверждая, что обязана своей удаче, тому, что «очень старалась», «ей повезло» или «ей помогали». Такое самовосприятие необходимо корректировать, уверена Сэндберг. Не стыдно чего-то не знать, не стыдно чего-то не уметь, ведь важнейшие качества лидера — это умение быстро учиться и не бояться проявлять инициативу. Успешными становятся те женщины, которые разрешают себе ошибаться, при этом не теряя уверенности в собственных силах и потенциале.



Фото: rus-list.ru

Успешная или привлекательная?

Кроме страха быть разоблачённой желающую добиться успеха женщину поджидает другой страх — стать непривлекательной для окружающих. «Успешный мужчина нравится представителям как своего, так и противоположного пола. Если же успеха добивается женщина, она сразу становится менее привлекательной для представителей обоих полов», — пишет Сэндберг, ссылаясь на ряд исследований. Зачастую женщины, сознательно или нет, замалчивают и преуменьшают свои успехи, чтобы не показаться окружающим слишком напористыми, хотя для карьеры это вполне себе нормальное качество. Писательница связывает этот парадокс с устаревшим гендерным стереотипом о том, что мужчина должен быть лидером, а женщине стоит в первую очередь демонстрировать умение заботиться о семье и детях. Если женщина показывает, что быть милой и заботливой — это далеко не её приоритет, то шансы восприниматься окружающими негативно мгновенно повышаются. Успешная женщина как будто бы теряет в глазах окружающих часть своей женственности, словно она уже и не совсем женщина, раз умеет работать и зарабатывать. Но это всё стереотипы, которые со временем, к счастью, становятся всё менее влиятельными. Работающей женщине важно хотя бы самой понимать, что навязанное социализацией желание «всем нравиться» может стать серьёзной причиной для карьерного застоя. В конце концов, каждый, кто что-то реально делает и позволяет себе высказываться, обязательно вызовет у кого-то другого негатив. Необходимо принять это как данность и двигаться дальше, делая свою работу.

Не лестница, а лианы

Шерил Сэндберг уверена, что метафора «карьерной лестницы» уже давно устарела. По лестнице можно двигаться только вверх или вниз, вперёд или назад, а это очень ограниченные траектории, не вполне подходящие для современного мира. Вместо этого автор предлагает видеть свою карьеру как лианы — мы карабкаемся по ним, можем перепрыгивать с одной на другую и выстраивать свой собственный уникальный карьерный путь. Однако Сэндберг не призывает просто плыть по течению и хвататься за любую работу, которая подвернётся. Она советует определить две вещи: жизненные цели и план действий на полтора года вперёд. Жизненные цели — это то, чего вам вообще хотелось бы от жизни. В их придумывании стоит разрешить себе мечтать и представить жизнь, в которой вам было бы хорошо. Работать удалённо и много путешествовать? Жить в собственном доме и воспитывать кучу детей? Получить мировую известность? Здесь можно придумать что угодно, цель нужна, чтобы указать направление, быть своеобразным маяком. Что касается плана на полтора года, то он уже требует конкретики, здесь может быть список того, чему вам хотелось бы научиться, чего не хватает в настоящее время для движения вперёд.

Готовность рисковать вместо инерции

Для того чтобы добиться успеха, женщинам нужно научиться рисковать и не бояться перемен. Инерция, вызванная стремлением заниматься одной и той же работой в одной организации, может вообще лишить человека возможности чего-то добиться. Кроме того, в неготовности идти на риск часто виновны всё тот же синдром самозванца и неуверенность в своих силах. Сэндберг приводит результаты исследования компании Hewlett-Packard, в котором было выявлено, что при появлении вновь открывшихся вакансий в компании женщины подают на них заявление только когда подходят под описание на 100%, а мужчины — на 60%. Поразительно, не так ли? Сэндберг призывает женщин менять свой образ мыслей: «Вместо того чтобы думать: «Я не готова делать это», следует говорить себе: «Я хочу этим заниматься — и всему, что нужно, научусь в процессе».

Синдром диадемы

По наблюдениям Сэндберг, женщинам намного чаще, чем мужчинам, присуща иллюзия, что достаточно просто хорошо выполнять свою работу, а награда сама найдёт ту, кто её заслуживает. Эту ситуацию объясняет ещё один синдром — «синдром диадемы». Он заключается в том, что женщина уверена, что если будет просто хорошо и усердно трудиться, то рано или поздно появится некто и возложит ей на голову диадему. Некоторые ждут свою диадему всю жизнь, но так и не получают её. Увы, чаще всего хорошо трудиться недостаточно, и награда находит именно того, кто способен продвигать свои интересы и требовать заслуженных поощрений. Свои права необходимо уметь отстаивать, а также не забывать, что «чаще всего люди не используют собственную силу лишь потому, что считают, будто её у них нет».



Фото: www.memurlar.net

Не сходить с дистанции раньше времени

Как вы думаете, у вас получится совместить семью и карьеру? Может ли успешная женщина быть хорошей матерью? Отказывались ли вы от перспективного предложения о работе из-за страха, что не сможете совмещать её с будущими детьми?

Сэндберг утверждает, что уверенность женщин в том, что карьерные успехи — это помеха семье, заставляет их сходить с дистанции преждевременно, когда ещё ни о семье, ни о детях речи не ведётся. Автор приводит примеры своих подчинённых, которые отказывались от повышений или возможностей лишь потому, что в перспективе на новой должности они не смогли бы уделять своим детям достаточно времени. Проблема лишь в том, что эти подчинённые и не собирались заводить детей в ближайшие годы. О многих женщинах Сэндберг пишет: «К моменту рождения ребёнка женщина могла бы продвинуться в своих карьерных устремлениях гораздо дальше, если бы не сдерживала себя». Сэндберг вовсе не призывает отказываться от деторождения во имя карьеры или от паузы в карьере при рождении ребёнка. Она просто пытается донести важную мысль, что не нужно за много лет до рождения гипотетического ребёнка ограничивать себя и усмирять свои желания и амбиции. Шерил вдохновляет: «Не стоит начинать карьерный путь, заранее продумывая пути отхода. Не давите на тормоза без нужды. Жмите на газ! И не снимайте ногу с педали газа, пока не домчитесь до точки принятия решения. Это — единственный способ добиться того, чтобы, когда придёт время, у вас ещё оставалась возможность принять решение самостоятельно».

Карьера и партнёрство

«Я уверена: главное решение, которое принимает женщина в отношении своей карьеры, заключается в том, будет ли у неё постоянный, на всю жизнь, партнёр и что это будет за человек. Я не знаю ни одной женщины, добившейся руководящей должности, чей партнёр полностью — действительно полностью — не поддерживал бы её карьерных устремлений». Сэндберг пишет о том, что если женщина принимает решение быть с постоянным партнёром и, тем более, иметь детей, то без поддержки партнёра построить карьеру будет очень тяжело. И здесь актуализируется тема, которая в Беларуси до сих пор почему-то считается неважной и несущественной — участие мужчин в ведении домашнего хозяйства и уходе за детьми.

Сэндберг приводит результаты исследования, которые показывают, что в семье с ребёнком, где работают на полную ставку и мужчина, и женщина, женщина делает в два раза больше работы по дому и в три раза больше работы по уходу за ребёнком. Фактически это ситуация, когда у женщины две или три работы, а у мужчины — по-прежнему, одна. Сэндберг, у которой двое детей и большой опыт в построении с мужем настоящих партнёрских отношений, выдвигает интересный тезис о том, что для приобщения мужчин к домашнему хозяйству и заботе о ребёнке необходимо повысить сам статус этих активностей и уважать мужчин, которые это делают. Некоторые женщины до сих пор не уверены, что быт и ребёнок не менее важны, чем карьера и зарабатывание денег, и с сожалением или даже жалостью смотрят на мужчин, которые полноценно помогают жёнам. Как и в случае с успешными женщинами, которые «не совсем женщины», мужчины в декрете до сих пор воспринимаются как «не совсем мужчины». От этих стереотипов страдают оба пола, и пора уже отказываться от них как изживших себя атавизмов. Также, считает Сэндберг, важно дать мужчинам шанс показать, что они тоже способны быть хорошими родителями, ведь иногда сама женщина не доверяет мужу уход за ребёнком, думая, что он не справится. В конце концов, исследования показывают: пары, которые делят обязанности по дому, занимаются сексом чаще, чем те, которые выбрали традиционное гендерное разделение труда.

Совершенства не существует

Шерил Сэндберг призывает женщин отказаться от иллюзии, что можно «получить всё». Получить всё невозможно, с этим следует смириться, принять как данность и жить дальше. Ничего нельзя сделать «идеально», а возможность достичь совершенства — это ещё одна вредная и очень разрушительная иллюзия. Нельзя стать «идеальной сотрудницей», ведь умение бережно относиться к своим ресурсам — это важная часть успеха: регулярно работая на износ и доводя себя до выгорания, добиться роста невозможно. Та же история с материнством — идеальных матерей не существует, и мук чувства вины перед ребёнком не может избежать ни мать-домохозяйка, ни мать с карьерой. «Сделанное — лучше, чем идеальное», — утверждает Сэндберг и призывает учиться искать свой собственный баланс между карьерой, семьёй и другими интересами, отказавшись от погони за иллюзорными «идеалами».