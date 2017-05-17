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"Кронон" сенсационно выиграл у БГК в первом полуфинале чемпионата Беларуси

18.05.2017 08:07 — Разное | Tut.by  
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Гандболисты гродненского «Кронона» 17 мая неожиданно победили действующего чемпиона Беларуси БГК имени Мешкова в первом поединке полуфинальной серии национального первенства, сообщает корреспондент БЕЛТА.


Фото со страницы ГК «Городничанка» ВКонтакте

На протяжении всего поединка в Гродно хозяева ни в чем не уступали грозным соперниками и выиграли первый тайм с перевесом в три мяча — 14:11. После перерыва брестчане догнали соперников, но в самой концовке встречи все же не устояли, и «Кронон» выиграл с минимальным превосходством — 26:25.

В другом матче полуфинальной серии до двух побед вице-чемпион страны минский СКА одолел на выезде гандболистов «Гомеля» — 32:30 (17:14).

Следующие матчи медальных серий 25-го чемпионата Беларуси пройдут 20 мая в Бресте и Минске.

Брестский гандбольный клуб имени Мешкова выиграл три последних чемпионата, а всего в его активе восемь титулов. В копилке минского СКА десять триумфов подряд (1993−2002).

В женском первенстве серии за награды стартовали ранее. В первом поединке за золото «БНТУ-БелАЗ» обыграл в гостях чемпионок гандболисток «Гомеля» со счетом 27:23. В стартовой встрече за бронзу брестский клуб «Виктория-Берестье» победил в Белыничах бобруйскую «Березину» — 35:24. Вторые матчи серий до трех побед состоятся 20 мая в Минске и Бресте.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Гандболисты гродненского "Кронона" неожиданно победили действующего чемпиона Беларуси БГК имени Мешкова в первом поединке полуфинальной серии национального...

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