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Пожар на "Полоцк-Стекловолокне" не навредил окружающей среде - МЧС

18.05.2017 08:29 — Разное | БелТА  
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18 мая, Витебск /Екатерина Князева - БЕЛТА/. Произошедший на ОАО "Полоцк-Стекловолокно" пожар не навредил окружающей среде и не повлиял на работу предприятия, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Ранее сообщалось, что 17 мая в 17.15 в цехе непрерывной выработки стекловолокна на участке двухстадийной выработки произошло возгорание верхней части стеклоплавильного аппарата. Дежурный персонал сработал оперативно. До прибытия подразделений МЧС работниками ОАО "Полоцк-Стекловолокно" отключена подача газа, сам цех обесточен, произведена полная эвакуация работников (все 18 человек работающей смены покинули помещение самостоятельно). Пострадавших нет. Производственный процесс в цехе приостановлен, работа предприятия не прекращалась.

"В 17.23 на месте пожара был создан штаб. Всего для ликвидации было задействовано 13 единиц техники и 48 человек личного состава. Пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки в застигнутых размерах. Возгорание не представляет угрозы для окружающей среды и не повлияло на дальнейшую работу предприятия", - подчеркнули в управлении МЧС.-0-

 
Теги: Витебск
 
 
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Ранее сообщалось, что 17 мая в 17.15 в цехе непрерывной выработки стекловолокна на участке двухстадийной выработки произошло возгорание верхней части...

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