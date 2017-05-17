Игорь Сукманов: ретроспектива фильмов Дэвида Линча стартует в Минске

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Накануне мировой премьеры нового сезона легендарного сериала 90-х "Твин Пикс", в Минске пройдут показы наиболее известных фильмов его создателя, режиссера Дэвида Линча. Его персона, манера и киноприемы давно стали знаковыми в американском и мировом кинематографе. Метафоры Линча, порой ломающие традиционные принципы восприятия кино, до сих пор вызывают яростные споры.

"Это специальный показ классических фильмов Дэвида Линча. Это реставрированные копии, в более высоком, насыщенном цветовом решении. Дэвид Линч — один из немногих магов кинематографа, которым удавалось и удается совершенно невозможное. Он может завораживать образами, путать нас в паутине лабиринтов смыслов, тайн, загадок, и делать это так увлекательно, что оторваться от этого просто невозможно", — рассказал Сукманов.



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В течение трех дней с 18 по 20 мая в Минске можно увидеть три фильма Дэвида Линча: "Голова-ластик", приквелл "Твин Пикс: Сквозь огонь" и мрачную киноленту "Шоссе в никуда". Изображение и звук фильмов отреставрированы и адаптированы под современные кинозалы. К тому же минский зритель впервые увидит эти фильмы на большом экране.

Линч трижды номинировался на "Оскар", дважды становился лауреатом Каннского кинофестиваля, за вклад в мировой кинематограф получил "Золотого льва" в Венеции, а его "Малхолланд Драйв" был признан лучшим фильмом XXI века по результатам опроса более чем 100 кинокритиков.Последним на сегодня фильмом режиссера стала картина "Внутренняя империя", снятая в 2006 году. Совсем недавно Дэвид Линч заявил, что разочаровался в современной киноиндустрии и больше не намерен снимать кино.

"Это очень грустно, хотя еще остается какая-то надежда. Может быть, успех нового "Твин Пикса" будет способствовать возвращению. Линч один из королей постмодернизма в кинематографе, того направления, которое с началом XXI века в большом искусстве уступило место пост-документальной реальности. Мир находится во власти других эстетических ценностей. И позиция Линча внушает уважение", — прокомментировал Сукманов.

Ретроспектива знаковых фильмов Дэвида Линча, подготовленная проектом "Лістапад: Калекцыя", откроется фильмом "Голова-ластик", и пройдет с 18 по 20 мая в минских кинотеатрах "Москва" и "Falcon Club Бутик кино". Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами. Позднее эти показы пройдут и в Российской Федерации. Мировая премьера нового сезона сериала "Твин Пикс" состоится 21 мая.

Беседу с руководителем проекта "Лістапад: Калекцыя" и руководителем программ игрового кино кинофестиваля "Лістапад", киноведом Игорем Сукмановым слушайте на радио Sputnik Беларусь.