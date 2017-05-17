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Видеофакт: президент Сербии прибыл в Минск обычным рейсом Lufthansa
18.05.2017 08:41 — Разное | Sputnik Беларусь
Традиционная встреча с хлебом-солью прошла не у трапа самолета, а у здания аэропорта, куда Николича привезли на правительственном автомобиле.
Президент Сербии пробудет с визитом в Беларуси два дня. На это время запланированы переговоры двух глав государств на тему двухсторонних отношений, а также обсудят реализацию совместных инвестиционных проектов и мировую повестку дня.
Ожидается, что Лукашенко во время встречи вручит Николичу орден Дружбы народов за укрепление дружественных отношений между Беларусью и Сербией.
Николич совершает визит в Беларусь уже третий раз и только в первый свой визит (в 2013 году) он прилетел на правительственном самолете — два других раза он выбирал обычный рейс Lufthansa Франкфурт-Минск.
Лукашенко совершал визиты в Сербию четырежды (в 1998, 1999, 2009 и 2014 годах).
Это последний визит Николича в Беларусь в качестве президента — его мандат истекает в конце мая, затем пост главы государства займет
Тем не менее букмекеры уже принимают ставки на то, что Николич сменит Вучича на посту главы правительства Сербии, хотя такая вероятность пока оценивается как невысокая.
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Президент Сербии Томислав Николич прибыл в четверг в Минск обычным рейсом авиакомпании Lufthansa. Смотрите на видео, как встречали в аэропорту сербского лидера.
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