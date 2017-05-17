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В Клецке при пожаре в жилом дома эвакуировали 6 человек

18.05.2017 08:56 — Разное | БелТА  
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В Клецке при пожаре в жилом дома эвакуировали 6 человек
Фото Минское областное УМЧС

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Клецке при пожаре в 4-этажном доме эвакуировали 6 человек. Такая информация размещена на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщает БЕЛТА.

Сообщение о пожаре в квартире на первом этаже четырехэтажного жилого дома в Клецке Минской области поступило спасателям в 10.21 17 мая. Работниками МЧС с вышерасположенных этажей эвакуированы 6 человек.

В ведомстве уточнили, что возгорание было ликвидировано, в результате пожара никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Сообщение о пожаре в квартире на первом этаже четырехэтажного жилого дома в Клецке Минской области поступило спасателям в 10.21 17 мая. Работниками МЧС с...

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