|
В Клецке при пожаре в жилом дома эвакуировали 6 человек
Фото Минское областное УМЧС
18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Клецке при пожаре в 4-этажном доме эвакуировали 6 человек. Такая информация размещена на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщает БЕЛТА.
Сообщение о пожаре в квартире на первом этаже четырехэтажного жилого дома в Клецке Минской области поступило спасателям в 10.21 17 мая. Работниками МЧС с вышерасположенных этажей эвакуированы 6 человек.
В ведомстве уточнили, что возгорание было ликвидировано, в результате пожара никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сообщение о пожаре в квартире на первом этаже четырехэтажного жилого дома в Клецке Минской области поступило спасателям в 10.21 17 мая. Работниками МЧС с...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии