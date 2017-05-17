В Клецке при пожаре в жилом дома эвакуировали 6 человек

Фото Минское областное УМЧС

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Клецке при пожаре в 4-этажном доме эвакуировали 6 человек. Такая информация размещена на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщает БЕЛТА.

Сообщение о пожаре в квартире на первом этаже четырехэтажного жилого дома в Клецке Минской области поступило спасателям в 10.21 17 мая. Работниками МЧС с вышерасположенных этажей эвакуированы 6 человек.

В ведомстве уточнили, что возгорание было ликвидировано, в результате пожара никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.-0-