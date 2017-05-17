|
Заправиться и сэкономить: обзор скидок на АЗС
Лишь на первый взгляд подорожание топлива носит номинальный характер — одна копейка в неделю — вроде не заметно. Однако за март и апрель цены выросли на пять копеек, что составляет 4,9−5,4%. AUTO.TUT.BY посчитал в какой сети АЗС выгоднее заправляться в разгар дачного сезона и акцивизации внутреннего туризма, а также подсказывает с помощью чего можно увеличить размер выгоды. Для простоты мы расчитали размер выгоды исходя из ежемесячной потребности в 100 литров.
А-100
Самый простой способ получить бонус в сети А-100 — заехать на АЗС формата «Автомат» по ул. Тростенецкой. Там действует скидка 3% на все виды топлива. Для менее прагматичных — есть программа благодарности «Дзякуй».
Все покупки (топливо, товары и услуги) в программе А-100 фиксируются в системе. Исходя из потраченной клиентом суммы в предыдущем месяце присваивается определенный статус: «без статуса» (0−49,99 рублей), «серебряный» (50−169,99 рублей) или «золотой» (от 170 рублей). Важно, что по аналогии с другими программами, статус в программе А-100 необходимо ежемесячно подтверждать. Иными словами, все покупки, совершенные месяц, назад автоматически обнуляются в системе.
И если с начислениями все понятно, то со списанием баланса — не так прозрачно. А-100 предлагает своим клиентам воспользоваться индивидуальными предложениями. Например, получить скидки на перечень услуг. Автомобилисты со статусами «серебряный» или «золотой» автоматически принимаю участие в рекламных играх. Каждый месяц А-100 реализует мечты своих клиентов, которые они указывают при регистрации. Так, компания уже подарила своим клиентам корову и щенка, а один покупатель в течение дня «директорствовал» всей сетью АЗС. Но если финансовую выгоду от мечты посчитать трудно, то при покупке топлива на АЗС формата «Автомат» — легко.
Белоруснефть
С 15 апреля сеть АЗС «Белоруснефть» больше не начисляет баллы за участие в опросах, заполнении анкет в бумажном формате и за обнаружение ошибок на сайте компании. Заработать баллы в самой крупной сети АЗС теперь можно следующим образом:
— заправиться топливом, из расчета 1 балл равен 10 копейкам;
— заполнить анкету в интернет-кабинете равен 400 баллам;
— получить дополнительные баллы в день рождения — 400 баллов.
Чем больше баллов на вашем балансе, тем больше шансов выиграть в проводимых с ежемесячно розыгрышах. Интересно, что участник программы «Белоруснефть» через личный интернет-кабинет может сам выбрать приз, в розыгрыше которого хотел бы принимать участие.
И все-таки получить заветную скидку на топливо в сети АЗС «Белоруснефть» возможно — за счет покупки сопутствующих товаров и услуг (СТУ). Максимально возможная скидка может составить 3%. Для этого необходимо приобрести СТУ в предыдущем месяце на сумму 30 рублей и более.
В мае всем обладателям карт лояльности независимо от стоимости приобретения СТУ предоставляется фиксированная скидка 5% на АИ-95.
Газпромнефть
Накопленные баллы можно «конвертировать» в топливо и товары по курсу 1 балл равен одному рублю.
До конца мая в сети «Газпромнефть» продлена акция по дизельному топливу. При заправке 30 литров дизеля и более компания начислит дополнительные 2% на карту лояльности. Но акция действует на избранных АЗС.
Лукойл
Списание накопленных баллов осуществляется по прежней схеме: 1 балл засчитывается за 3 копейки. Иными словами, скидка составляет 3%. Интересно, что в программе лояльности «Лукойл» нет каких ограничителей по списанию. Оплатить накопленными баллами можно вплоть до 100% покупки, доплатив всего 10 копеек.
Трайпл
Схема получения скидки на АЗС этой сети довольно странная — сначала надо сделать покупку в гипермаркете ProStore на определенную сумму. Полученный купон обменять на АЗС «Трайпл» на скидку 7 копеек с литра любого вида топлива. Т.е. фактический размер скидки на основные виды топлива варьируются от 5,7% до 6,4%. Единственное условие — данная скидка действует при заправке от 20 литров.
Славнефть
Юнайтед Кампани и Татнефть
Подбиваем баланс
Помнится еще год назад сети АЗС мерялись размером щедрой скидки: -5%, -8%, даже -10%. Сегодня ситуация изменилась практически на диаметрально противоположную. Скидки и акции по сравнению с прошлогодними можно назвать скорее «скидочками». Одни АЗС увеличивают «стоимость» балла. Другие убирают бонусы, которые были приятны на старте знакомства с программой лояльности. Третьи так закамуфлировали условия программы лояльности, что их непрозрачность только отпугивает клиентов.
Сводная таблица поможет автомобилистам ориентироваться в хитросплетении акционных предложений сетей АЗС.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В условиях подорожания топлива размер скидок и бонусов на АЗС становится весьма актуальным. *Партнерский материал
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии