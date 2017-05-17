Заправиться и сэкономить: обзор скидок на АЗС

Лишь на первый взгляд подорожание топлива носит номинальный характер — одна копейка в неделю — вроде не заметно. Однако за март и апрель цены выросли на пять копеек, что составляет 4,9−5,4%. AUTO.TUT.BY посчитал в какой сети АЗС выгоднее заправляться в разгар дачного сезона и акцивизации внутреннего туризма, а также подсказывает с помощью чего можно увеличить размер выгоды. Для простоты мы расчитали размер выгоды исходя из ежемесячной потребности в 100 литров.

А-100





Самый простой способ получить бонус в сети А-100 — заехать на АЗС формата «Автомат» по ул. Тростенецкой. Там действует скидка 3% на все виды топлива. Для менее прагматичных — есть программа благодарности «Дзякуй».

Все покупки (топливо, товары и услуги) в программе А-100 фиксируются в системе. Исходя из потраченной клиентом суммы в предыдущем месяце присваивается определенный статус: «без статуса» (0−49,99 рублей), «серебряный» (50−169,99 рублей) или «золотой» (от 170 рублей). Важно, что по аналогии с другими программами, статус в программе А-100 необходимо ежемесячно подтверждать. Иными словами, все покупки, совершенные месяц, назад автоматически обнуляются в системе.

И если с начислениями все понятно, то со списанием баланса — не так прозрачно. А-100 предлагает своим клиентам воспользоваться индивидуальными предложениями. Например, получить скидки на перечень услуг. Автомобилисты со статусами «серебряный» или «золотой» автоматически принимаю участие в рекламных играх. Каждый месяц А-100 реализует мечты своих клиентов, которые они указывают при регистрации. Так, компания уже подарила своим клиентам корову и щенка, а один покупатель в течение дня «директорствовал» всей сетью АЗС. Но если финансовую выгоду от мечты посчитать трудно, то при покупке топлива на АЗС формата «Автомат» — легко.

Выгода: При заправке 100 литров АИ-95 на АЗС формата «Автомат» экономия составит 3,75 рубля, АИ-92 — 3,51 рубля. Выгода на дизельном топливе достигнет 3,87 рубля. Есть возможность увеличить размер выгоды через Автокарту МТБанка. Кэшбэк (возврат денег на карту) по ней в сети АЗС А-100 достигнет 4,5% (акция действует до 31 мая). На 100 литрах это экономия в виде: 5,62 руб при заправке АИ-95, 5,26 руб — АИ-92, и 5,8 руб если заливать дизель. А на АЗС формата «Автомат» — выгода еще больше (см. таблицу).

Белоруснефть





С 15 апреля сеть АЗС «Белоруснефть» больше не начисляет баллы за участие в опросах, заполнении анкет в бумажном формате и за обнаружение ошибок на сайте компании. Заработать баллы в самой крупной сети АЗС теперь можно следующим образом:

— заправиться топливом, из расчета 1 балл равен 10 копейкам;

— заполнить анкету в интернет-кабинете равен 400 баллам;

— получить дополнительные баллы в день рождения — 400 баллов.

Чем больше баллов на вашем балансе, тем больше шансов выиграть в проводимых с ежемесячно розыгрышах. Интересно, что участник программы «Белоруснефть» через личный интернет-кабинет может сам выбрать приз, в розыгрыше которого хотел бы принимать участие.

И все-таки получить заветную скидку на топливо в сети АЗС «Белоруснефть» возможно — за счет покупки сопутствующих товаров и услуг (СТУ). Максимально возможная скидка может составить 3%. Для этого необходимо приобрести СТУ в предыдущем месяце на сумму 30 рублей и более.

В мае всем обладателям карт лояльности независимо от стоимости приобретения СТУ предоставляется фиксированная скидка 5% на АИ-95.

Выгода: При заправке 100 литров АИ-95 экономия составит 6,25 рубля. При скидке 3% на 92-м удастся потратить меньше на 3,51 рубля, а на дизельном топливе — на 3,87 рубля. Для получения такой скидки придется приобрести в предыдущем месяце СТУ на сумму более 30 рублей. Владельцы Автокарты МТБанка могут увеличить выгоду еще на 3%. Таким образом выгода для этой категории автомобилистов может достигать: 9,81 рубля — для АИ-95, 6,91 руб — для ИА-92 и 7,62 — для ДТ.

Газпромнефть



Получение скидки в сети АЗС «Газпромнефть» возможно через программу лояльности «Разам з намi». Начисление баллов у «Газпромнефти» идет как за покупку топлива, так и сопутствующих товаров (СТ). Количество начисленных баллов зависит от статуса карты — «серебряная», «золотая» или «платиновая», — который, в свою очередь, зависит от суммы покупок, совершенных в предыдущий месяц. Иными словами, каждый месяц автомобилисту нужно подтверждать статус своей карты. В общей сложности размер скидки в сети может достигать 3% в зависимости от статуса карты. Еще 1% компания подарит именинникам в день рождения.

Накопленные баллы можно «конвертировать» в топливо и товары по курсу 1 балл равен одному рублю.

До конца мая в сети «Газпромнефть» продлена акция по дизельному топливу. При заправке 30 литров дизеля и более компания начислит дополнительные 2% на карту лояльности. Но акция действует на избранных АЗС.

Выгода: При заправке 100 литров АИ-95 можно сэкономить 3,75 рубля. Покупка АИ-92 сохранит 3,51 рубля. Выгода на дизельном топливе достигает 6,37 рубля на 100 литрах. Автокарта от МТБанка позволит увеличить выгоду еще на 3%: до 7,38 руб при заправке АИ-95, 6,91 руб — при АИ-92 и 10,05 руб для ДТ.

Лукойл



С 15 марта «Лукойл» поменял принцип начисления баллов — заработать их теперь тяжелее. Чтобы накопить 1 балл, на покупку топлива нужно потратить 1,5 рубля (ранее 1 рубль).

Списание накопленных баллов осуществляется по прежней схеме: 1 балл засчитывается за 3 копейки. Иными словами, скидка составляет 3%. Интересно, что в программе лояльности «Лукойл» нет каких ограничителей по списанию. Оплатить накопленными баллами можно вплоть до 100% покупки, доплатив всего 10 копеек.

Выгода: При покупке 100 литров АИ-95 — 3,75 рубля. Экономия на 100 литрах АИ-92 составит 3,51 рубля. Выгода на дизельном топливе — 3,87 рубля на 100 литрах. Автовладельцы с Автокартой от МТБанка получат кэшбэк 3% и в этой сети. Реальная выгода может составить: 7,38 руб (АИ-95), 6,91 руб (АИ-92) и 7,62 руб (ДТ).

Трайпл





Схема получения скидки на АЗС этой сети довольно странная — сначала надо сделать покупку в гипермаркете ProStore на определенную сумму. Полученный купон обменять на АЗС «Трайпл» на скидку 7 копеек с литра любого вида топлива. Т.е. фактический размер скидки на основные виды топлива варьируются от 5,7% до 6,4%. Единственное условие — данная скидка действует при заправке от 20 литров.

Выгода: При покупке 100 литров любого вида топлива выгода достигнет 7 рублей. Однако повторимся, для получения такой скидки потребуется совершить покупку в гипермаркете ProStore, а уже затем заправить автомобиль как минимум на 20 литров любого вида топлива. Плюс еще 3% можно вернуть, воспользовавшись Автокартой МТБанка. Выгода может достигать: 10,54 руб (АИ-95), 10,3 руб (АИ-92) и 10,66 руб (ДТ).

Славнефть



Сеть АЗС «Славнефть» продлила рекламные акции «Весенний бонус» и «Дизель минус 5!», которые распространялись на физических и юридических лиц. Механика акций предельна проста: при заправке 25 литров дизельного топлива и более на любой АЗС сети клиент получает скидку 5 копеек с 1 литра. Это 4% скидки от розничной цены дизеля.

Выгода: При заправке 100 литров дизельного топлива выгода составит 5 рублей. С помощью Автокарты МТБанка можно вернуть еще 3%. Таким образом суммарная выгода может достигать: 3,75 руб при заправке АИ-95, 3,51 руб — АИ-92 и 8,72 руб — для владельцев дизельных автомобилей.

Юнайтед Кампани и Татнефть



Сети АЗС «Юнайтед Кампани» и «Татнефть» традиционно не балуют своих клиентов скидками. Выгоду в этих сетях можно получить с помощью 3-процентного возврата денег при оплате Автокартой МТБанка.

Подбиваем баланс





Помнится еще год назад сети АЗС мерялись размером щедрой скидки: -5%, -8%, даже -10%. Сегодня ситуация изменилась практически на диаметрально противоположную. Скидки и акции по сравнению с прошлогодними можно назвать скорее «скидочками». Одни АЗС увеличивают «стоимость» балла. Другие убирают бонусы, которые были приятны на старте знакомства с программой лояльности. Третьи так закамуфлировали условия программы лояльности, что их непрозрачность только отпугивает клиентов.

Сводная таблица поможет автомобилистам ориентироваться в хитросплетении акционных предложений сетей АЗС.

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