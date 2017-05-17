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Юбилейный: за кулисами 70-го Каннского кинофестиваля
18.05.2017 09:07 — Разное | Sputnik Беларусь
Во время проведения фестиваля улица Круазет превращается в своеобразную тропу паломничества, передает
© Sputnik Екатерина Чеснокова
Весь город буквально заполнен атрибутикой юбилейного фестиваля, символом которого в этом году стала секс-символ 60-х годов прошлого века,
Среди признанных мировых киномэтров, таких как Михаэль Ханеке, Франсуа Озон и других в основном конкурсе будет участвовать и уроженец Беларуси Сергей Лозница с лентой-интерпретацией творчества Федора Достоевского "Кроткая".
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Знаменитый на весь мир Каннский кинофестиваль отмечает в этом году свой 70-й юбилей. Смотрите на видео, как проходила подготовка к одному из главных мировых...
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