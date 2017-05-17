﻿ Юбилейный: за кулисами 70-го Каннского кинофестиваля. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Юбилейный: за кулисами 70-го Каннского кинофестиваля

18.05.2017 09:07 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Во время проведения фестиваля улица Круазет превращается в своеобразную тропу паломничества, передает Sputnik Армения. По этой улице все любители кино раз в год идут к своему кинораю.

Юбилейный: за кулисами 70-го Каннского кинофестиваля
© Sputnik Екатерина Чеснокова
Уроженец Беларуси сразится в Каннах с Ханеке и Озоном

Весь город буквально заполнен атрибутикой юбилейного фестиваля, символом которого в этом году стала секс-символ 60-х годов прошлого века, итальянская актриса Клаудиа Кардинале.

Среди признанных мировых киномэтров, таких как Михаэль Ханеке, Франсуа Озон и других в основном конкурсе будет участвовать и уроженец Беларуси Сергей Лозница с лентой-интерпретацией творчества Федора Достоевского "Кроткая".

 
 
Ссылка на источник 34
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Знаменитый на весь мир Каннский кинофестиваль отмечает в этом году свой 70-й юбилей. Смотрите на видео, как проходила подготовка к одному из главных мировых...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Заправиться и сэкономить: обзор скидок на АЗС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика