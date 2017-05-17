Юбилейный: за кулисами 70-го Каннского кинофестиваля

Во время проведения фестиваля улица Круазет превращается в своеобразную тропу паломничества, передает Sputnik Армения . По этой улице все любители кино раз в год идут к своему кинораю.



© Sputnik Екатерина Чеснокова Уроженец Беларуси сразится в Каннах с Ханеке и Озоном

Весь город буквально заполнен атрибутикой юбилейного фестиваля, символом которого в этом году стала секс-символ 60-х годов прошлого века, итальянская актриса Клаудиа Кардинале .

Среди признанных мировых киномэтров, таких как Михаэль Ханеке, Франсуа Озон и других в основном конкурсе будет участвовать и уроженец Беларуси Сергей Лозница с лентой-интерпретацией творчества Федора Достоевского "Кроткая".