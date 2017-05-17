Снижение покупательской способности на рынке недвижимости в последние годы, пожалуй, наиболее ярко проявилось в отношении элитного жилья. Этот сегмент рынка как-то резко перестал пользоваться спросом. Еще год назад, в период выжидания оптимальных цен, элитное жилье в столице либо не продавалось, либо уходило по совершенно «смешным» ценам. Особенно, если объект имел площадь, значительно превышающую представления обывателя о ее достаточности.

Однако аналитики «ВСП-недвижимость» отмечают, что в последние полгода вновь появился активный спрос на элитное жилье: квартиры большой площади, пентхаусы, особняки. Мы решили выяснить, кто же покупает сегодня элитное жилье в столице и почему.

— Прежде всего, стоит заметить, что популярностью пользуются далеко не все объекты, а только те, что имеют очень дорогой дизайнерский ремонт с использованием натуральных и качественных строительных материалов. Жилье должно быть в ухоженном состоянии. К «незавершенкам» по-прежнему почти никто не проявляет интереса. Недостроенные особняки, за которые 3 года назад покупатели готовы были выкладывать миллион «зеленых», сегодня не продаются и за треть от прежней стоимости, — объясняют эксперты.





Особое внимание потенциальных покупателей привлекают объекты, в которых никто не жил или жил так, что следы пребывания практически незаметны и легко устранимы обычной уборкой. Сложно представить это в современных реалиях Беларуси, но стоимость метра в таких объектах может достигать 2, 3, и более тысяч условных единиц.

Эксперты «ВСП-недвижимость» отмечают, обеспеченные белорусы перестали выжидать и считают, что цены опустились до реального уровня:

— Судя по статистике спроса, «время Х» настало. Покупают в Центральном районе, на берегу Свислочи или водохранилища Дрозды, в районе Национальной библиотеки и т.д. К примеру, есть ряд объектов: квартиры на Чюрлениса, Червякова, Пионерской, коттеджи на улицах Приветливая и Даровская и др.

Мы расспросили агентов, которые помогли продать дорогие квартиры и коттеджи, чтобы понять, кто эти люди — покупатели дорогой недвижимости. (Называть имена агенты не имеют права — политика конфиденциальности).



Фото носит иллюстративный характер

— Покупатели-белорусы — это, как правило, бизнесмены и работники IT-сферы, которые сложившуюся сегодня ситуацию на рынке недвижимости сочли достаточно благоприятной, чтобы обзавестись комфортным жильем, соответствующим их статусу. В последние годы цены на элитное жилье постепенно падали. Так что несколько лет назад покупаемые сегодня объекты имели стоимость, как минимум, в 2 раза большую, чем сегодня. Поэтому сегодняшние цены для зажиточных белорусов выглядят довольно привлекательными.

На белорусский рынок вернулись и иностранцы. Причем, наряду с россиянами, имеющими бизнес-интересы в нашей стране, элитную недвижимость активно покупают турки, китайцы, жители арабских стран. Не только владельцы крупного иностранного бизнеса, но и мужчины, нашедшие счастье в объятиях белорусок. Как раз для своих новоиспеченных жен и покупаются элитные квартиры и дома «под ключ».

Люди, имеющие накопления, как правило, первыми реагируют на любые перемены, происходящие на рынке. Они чувствуют, когда нужно сократить расходы, и когда пора тратиться. Эксперты «ВСП-недвижимость» уверены, что спрос свидетельствует об определенной стабилизации рынка недвижимости. Действительно, богатые люди дождались жилья «по пятьсот». По пятьсот тысяч долларов — того, что раньше стоило миллион.