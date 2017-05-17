Часть кольцевой вокруг Могилева временно перекроют из-за велосоревнований

Движение транспортных средств по автодороге Р123 Селец — Мосток — Дрибин — Горки на участке от 0-го до 9-го километра временно перекроют 18 и 19 мая. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.





Перекрытие связано с проведением областной спартакиады школьников по велосипедному спорту. 18 мая часть трассы будет перекрыта с 16.00 до 18.30, а 19 мая — с 11.00 до 14.00.

Водителей просят выбирать объездные пути движения.