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Часть кольцевой вокруг Могилева временно перекроют из-за велосоревнований
Движение транспортных средств по автодороге Р123 Селец — Мосток — Дрибин — Горки на участке от 0-го до 9-го километра временно перекроют 18 и 19 мая. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.
Перекрытие связано с проведением областной спартакиады школьников по велосипедному спорту. 18 мая часть трассы будет перекрыта с 16.00 до 18.30, а 19 мая — с 11.00 до 14.00.
Водителей просят выбирать объездные пути движения.
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Движение по автодороге Р-123 Селец - Мосток - Дрибин - Горки будут перекрывать с нулевого до девятого километра.
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