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Офицер внутренних войск спас девушку от суицида в Гродно

18.05.2017 09:36 — Разное | БелТА  
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18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военнослужащий в/ч 5522 спас девушку от суицида в Гродно. Такая информация размещена на сайте МВД, сообщает БЕЛТА.

Сообщение от дежурного, что в одной из квартир на улице Щорса семейный скандал, поступило лейтенанту Анджею Толочко и ефрейтору Александру Ларичеву. "Патрульные оперативно прибыли на место. Войдя в квартиру, военнослужащие увидели распахнутые двери балкона и сидящую на перилах молодую девушку. Поссорившись с отцом, она собиралась спрыгнуть вниз. Времени для раздумий не было. Анджей Толочко мгновенно пересек расстояние от входной двери до балкона и схватил девушку за руку. Молодую особу военнослужащие передали прибывшей бригаде скорой медицинской помощи", - рассказали в МВД.-0-

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Сообщение от дежурного, что в одной из квартир на улице Щорса семейный скандал, поступило лейтенанту Анджею Толочко и ефрейтору Александру Ларичеву.

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