Хоккеисты «Питтсбурга» пропустили 5 шайб в гостях у «Оттавы» в третьем матче финальной серии Восточной конференции в Кубке Стэнли. При этом сразу 4 пробоины «сенаторы» нанесли «пингвинам» уже в первом периоде.



Фото: nhl.com

«Оттава» — «Питтсбург» — 5:1 (4:0, 1:0, 0:1)

Шайбы: 1:0 — Хоффман (Туррис, Берроуз, 0.48), 2:0 — Мето (Райан, Брассар, 10.34), 3:0 — Брассар (Макартур, Райан, 12.28, в большинстве), 4:0 — З. Смит (Мето, Э. Карлссон, 12.52), 5:0 — Туррис (Хоффман, Кллаэсон, 38.38), 5:1 — Кросби (Кэссел, Штрайт, 46.07, в большинстве).

Броски: 29−26 (12−10, 10−10, 7−6).

Силовые приемы: 34−29.

Штраф: 12−22.

Вратари: Андерсон, 96,2% отраженных бросков — Флери, 55,6% отраженных бросков (Мюррей, 12.52; 95% отраженных бросков).

Три звезды: Андерсон, Райан, Фанюф.

Видео: SPORTSNET

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Уже к 13-й минуте в воротах героя двух предыдущих серий плей-офф Марка-Андре Флери побывали 4 шайбы. Причем три из них — на отрезке в 138 секунд с 11-й по 13-ю минуты. После чего проведший 21 подряд поединок без замен голкипер был заменен.

Герой прошлогоднего Кубка Стэнли Мэтт Мюррей, получивший травму на разминке перед стартовым матчем нынешнего плей-офф, появился в воротах впервые с 6 апреля и отразил 95% бросков, пропустив лишь одну шайбу.

Забить же «Питтсбургу» удалось лишь раз. Сделал это реализовавший в третьем периоде большинство Сидни Кросби. Для капитана «пингвинов» это первый гол после сотрясения мозга, полученного в третьем матче серии против «Вашингтона». А вообще Кросби не забивал с 27 апреля — в семи встречах кряду.

Несмотря на заброшенную шайбу, матч против «Оттавы» Сидни Кросби завершил с показателем полезности «-3», проведя на льду 20 минут 42 секунды. Лучший бомбардир нынешнего Кубка Стэнли Евгений Малкин на сей раз остался без бомбардирских баллов и закончил встречу с показателем полезности «0» при 12 минутах штрафа и игровом времени 16 минут 2 секунды.

Таким образом, «Оттава» захватила лидерство в серии с нынешним обладателем Кубка Стэнли. Следующий поединок соперники снова проведут в Оттаве (20 мая).

Ход серий 3-го раунда Кубка Стэнли

«Восток»

«Питтсбург» — «Оттава» — 1:2 (1:2 ОТ, 1:0, 1:5).

«Запад»

«Анахайм» — «Нэшвилл» — 1:2 (2:3 ОТ, 5:3, 1:2).