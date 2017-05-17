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В Малорите эвакуировали 30 жильцов дома из-за сообщения о гранате

18.05.2017 09:56 — Разное | БелТА  
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18 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Малорите эвакуировали 30 жильцов многоквартирного дома из-за сообщения о гранате, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома подполковник милиции Сергей Дученко.

Случай произошел 17 мая. Около 20.43 в Малоритский РОВД обратился неработающий брестчанин 1979 года рождения. Мужчина сообщил, что наводил порядок в квартире своего покойного тестя и нашел там похожий на ручную гранату предмет. Проводилась эвакуация 30 жильцов этого дома.

Прибывшая на место вызова саперно-пиротехническая группа в/ч 5526 изъяла корпус гранаты Ф-1. Взрывоопасных веществ специалисты не обнаружили. По данному факту проводится проверка.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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Случай произошел 17 мая. Около 20.43 в Малоритский РОВД обратился неработающий брестчанин 1979 года рождения. Мужчина сообщил, что наводил порядок в квартире своего...

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