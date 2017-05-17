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Вопросы борьбы с терроризмом обсудят в штаб-квартире СНГ в Минске
18.05.2017 09:45 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 мая —Sputnik. Специализированный банк о террористах и экстремистах Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ может стать единой антитеррористической информационной базой для компетентных органов стран Содружества, сообщили в пресс службе Исполкома СНГ.
В Штаб-квартире СНГ в Минске в четверг пройдет дополнительное заседание экспертной группы по согласованию проекта Соглашения об обмене информацией в сфере борьбы с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма, а также их финансированием.
© REUTERS Kevin Lamarque
"Планируется, что межгосударственной информационной системой в сфере борьбы с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма станет Специализированный банк данных Антитеррористического центра государств-участников Содружества Независимых Государств (СБД АТЦ СНГ)", — сообщили Sputnik в четверг в пресс-службе.
Там отметили, что координация мер по формированию, эксплуатации и функционированию банка данных и проведение необходимых консультаций (переговоров) будут возложены на АТЦ СНГ.
"Именно он будет устанавливать прямые контакты с компетентными органами и органами СНГ, ответственными за формирование и использование информационных систем", — отметили в пресс-службе.
Собеседники Sputnik подчеркнули, что соглашение о банке данных предусматривает обмен информацией на безвозмездной основе, обеспечение выполнения правового режима информационных систем, в том числе межгосударственных, а также соответствующую защиту секретной информации.
Соглашение предусматривает обмен информацией на безвозмездной основе, обеспечение выполнения правового режима информационных систем, в том числе межгосударственных, а также соответствующую защиту секретной информации, отметили в СНГ.
Документ нацелен на дальнейшее укрепление межгосударственного сотрудничества в этой сфере, повышение его эффективности, подчеркнули в Исполкоме.
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В СНГ рассматривают пути укрепления межгосударственного сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом.
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