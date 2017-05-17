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ВВП Беларуси показал скромный прирост
Экономика Беларуси показала незначительный рост за первые четыре месяца этого года.
Как сообщает Национальный статистический комитет Беларуси, валовой внутренний продукт вырос за январь-апрель на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Объем ВВП в текущих ценах составил 30,6 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 100,5% к уровню января – апреля 2016 года, сообщает Белстат. Индекс-дефлятор ВВП в январе – апреле 2017 года по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 106,9%.
При этом в Белстате отмечают, что данная оценка ВВП - первая. То есть данные могут быть впоследствии пересмотрены.
Напомним, что Всемирный банк
По официальному прогнозу властей, по итогам этого года от экономики ждут роста в 1,7%.
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Экономика Беларуси показала незначительный рост за первые четыре месяца этого года.
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