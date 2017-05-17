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Sputnik соберет звездных болельщиков в поддержку белорусской вокалистки
18.05.2017 10:00 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 мая — Sputnik.
© Sputnik/ ANTON DEVYATKIN
В социальных сетях 20 мая Sputnik откроет прямую видеотрансляцию из мультимедийного пресс-центра агентства, где соберутся музыкальные звезды страны, чтобы пожелать победы и поддержать талантливую вокалистку в ее выступления в полуфинале конкурса.
Среди тех, кто будет болеть за Дашу, певец Тео, представлявший Беларусь на Евровидении-2014, популярная певица Влада, призер детского Евровидения-2003 Ольга Сацюк и другие популярные артисты. Гостями МПЦ Sputnik станут друзья, однокурсники и преподаватели Белорусского государственного экономического университета, где учится Даша. Прямая трансляция выступления Дарьи Черновой станет доступна на
Лидер группы "Дрозды" Виталий Карпанов: "За Дашу болею со старта конкурса. Композиция "Титаниум" (Titanium) в ее исполнении понравилась не только Дробышу, но и мне. Радостно, что Sputnik Беларусь сумел отыскать и поддерживает такого одаренного подростка! В этом смысле мы делаем общее дело, ведь группа "Дрозды" тоже помогает раскрутиться молодым артистам. Буду болеть за Дашу в полуфинале. Верю, что это не последний ее выход на сцену "Ты супер!".
На конкурсе "Ты супер!" Беларусь представляют
По итогам голосования ТОП-3 участников из стран СНГ и Балтии, набравших большее число голосов, получат возможность выступить в эфирах радио Sputnik и рассказать о своем выступлении на конкурсе.
Проект "Ты супер!" телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik дает шанс талантливым детям, оказавшимся без попечения родителей, заявить о себе. Его участники — вокалисты из России и стран постсоветского пространства. В Абхазии, Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, Эстонии и Южной Осетии Sputnik занимался поисками юных талантов.
*по данным Gemius за март-апр 2017 года.
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В соцсетях 20 мая Sputnik откроет прямую трансляцию из мультимедийного пресс-центра с участием звезд эстрады.
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