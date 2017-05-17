Sputnik соберет звездных болельщиков в поддержку белорусской вокалистки

МИНСК, 18 мая — Sputnik. Информационное агентство и радио Sputnik Беларусь проведет акцию с участием звезд белорусской эстрады в поддержку 17-летней Дарьи Черновой, представляющей республику на конкурсе "Ты супер! ".

В социальных сетях 20 мая Sputnik откроет прямую видеотрансляцию из мультимедийного пресс-центра агентства, где соберутся музыкальные звезды страны, чтобы пожелать победы и поддержать талантливую вокалистку в ее выступления в полуфинале конкурса.

Среди тех, кто будет болеть за Дашу, певец Тео, представлявший Беларусь на Евровидении-2014, популярная певица Влада, призер детского Евровидения-2003 Ольга Сацюк и другие популярные артисты. Гостями МПЦ Sputnik станут друзья, однокурсники и преподаватели Белорусского государственного экономического университета, где учится Даша. Прямая трансляция выступления Дарьи Черновой станет доступна на сайте Sputnik 20 мая в 20:00 по Минскому времени.

Лидер группы "Дрозды" Виталий Карпанов: "За Дашу болею со старта конкурса. Композиция "Титаниум" (Titanium) в ее исполнении понравилась не только Дробышу, но и мне. Радостно, что Sputnik Беларусь сумел отыскать и поддерживает такого одаренного подростка! В этом смысле мы делаем общее дело, ведь группа "Дрозды" тоже помогает раскрутиться молодым артистам. Буду болеть за Дашу в полуфинале. Верю, что это не последний ее выход на сцену "Ты супер!".

На конкурсе "Ты супер!" Беларусь представляют 16-летняя Анастасия Кравченя и 17-летняя Дарья Чернова . Поддержать талантливых участниц можно на портале и в соцсетях Sputnik Беларусь . На портале агентства также продолжается онлайн-голосование за конкурсантов проекта.

По итогам голосования ТОП-3 участников из стран СНГ и Балтии, набравших большее число голосов, получат возможность выступить в эфирах радио Sputnik и рассказать о своем выступлении на конкурсе.

Проект "Ты супер!" телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik дает шанс талантливым детям, оказавшимся без попечения родителей, заявить о себе. Его участники — вокалисты из России и стран постсоветского пространства. В Абхазии, Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, Эстонии и Южной Осетии Sputnik занимался поисками юных талантов.

Sputnik Беларусь начал работу в стране в декабре 2014 года. Активы агентства включают информационный портал на белорусском и русском языках, радиоресурс и высокотехнологичный мультимедийный пресс-центр. Портал агентства входит в ТОП-10 ведущих национальных СМИ страны*. Sputnik Беларусь является частью международного информационного агентства и радио с мультимедийными информационными хабами в десятках стран. Sputnik включает в себя сайты более чем на 30 языках, аналоговое и цифровое радиовещание, мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Для подписчиков новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском и китайском языках.

*по данным Gemius за март-апр 2017 года.