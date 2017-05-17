ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Украина ввела санкции против 15 российских ученых-академиков

18.05.2017 09:59 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Украина ввела санкции против 15 российских ученых-академиков

фото: аnna-news.info

Украина пополнила санкционный список против России еще и российским учеными. Президент Украины Петр Порошенко ввел санкции против 15 академиков Российской академии наук (РАН), включая ее бывшего главу Владимира Фортова.

Комментируя это решение Порошенко, в РАН отметили, что не понимают причин вводить санкции против ученых, передает «Интерфакс».

«В Российской академии наук занимаются научными исследованиями, а не политикой. И потому прискорбно, что в братской стране 15 крупных ученых, академиков РАН попали в эти санкционные списки, лишились наград. Мы это не понимаем и не принимаем. Зачем?» – сказал и.о. президента РАН Валерий Козлов.

Он заявил при этом, что РАН не намерена прекращать сотрудничество с украинскими учеными, так как всегда рада работать вместе с ними, выстраивая конструктивное взаимодействие.

Президент Украины Петр Порошенко своим указом одобрил новые украинские санкции против России. В частности, было принято решение запретить в стране российские соцсети «Вконтакте» и «Одноклассники», блокировать сервисы «Яндекса» и Mail.ru.

Кроме прочего, в Киеве полагают, что с помощью сервисов «Яндекс.Пробки» и «Яндекс.Навигатор» Россия якобы может планировать «наступление» на Украину.

Власти Украины в то же время признали невозможность заблокировать российские сайты полностью, кроме этого, блокировка займет два года и потребует около 1 млрд долларов.

 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Украина пополнила санкционный список против России еще и российским учеными. Президент Украины Петр Порошенко ввел санкции против 15 академиков Российской...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В Малорите эвакуировали 30 жильцов дома из-за сообщения о гранате
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика