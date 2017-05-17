Украина ввела санкции против 15 российских ученых-академиков

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Украина пополнила санкционный список против России еще и российским учеными. Президент Украины Петр Порошенко ввел санкции против 15 академиков Российской академии наук (РАН), включая ее бывшего главу Владимира Фортова.

Комментируя это решение Порошенко, в РАН отметили, что не понимают причин вводить санкции против ученых, передает «Интерфакс» .

«В Российской академии наук занимаются научными исследованиями, а не политикой. И потому прискорбно, что в братской стране 15 крупных ученых, академиков РАН попали в эти санкционные списки, лишились наград. Мы это не понимаем и не принимаем. Зачем?» – сказал и.о. президента РАН Валерий Козлов.

Он заявил при этом, что РАН не намерена прекращать сотрудничество с украинскими учеными, так как всегда рада работать вместе с ними, выстраивая конструктивное взаимодействие.

Президент Украины Петр Порошенко своим указом одобрил новые украинские санкции против России. В частности, было принято решение запретить в стране российские соцсети «Вконтакте» и «Одноклассники», блокировать сервисы «Яндекса» и Mail.ru.

Кроме прочего, в Киеве полагают, что с помощью сервисов «Яндекс.Пробки» и «Яндекс.Навигатор» Россия якобы может планировать «наступление» на Украину.

Власти Украины в то же время признали невозможность заблокировать российские сайты полностью, кроме этого, блокировка займет два года и потребует около 1 млрд долларов.