Нуждающиеся в улучшении жилищных условий, стоящие в очереди, могут написать заявления на государственное арендное жилье.

В Московском районе для первоочередников есть «двушка» в доме № 97 по ул. Розы Люксембург. Площадь квартиры 43 квадратных метра. Платить за нее надо будет 47,9 рубля в месяц.

Заявления принимаются службой «Одно окно» администрации Московского района (пр. Дзержинского, 10) по 31 мая.

Для обычных очередников в районе тоже есть арендное жилье:

— двухкомнатная квартира № 64 площадью 54 метра в доме№ 19 по ул. Осипенко (квартира расположена на 4 этаже). Размер платы за пользование составляет 298 рублей в месяц;

— двухкомнатная квартира № 117 площадью 50 метров в доме № 35, корпус 1 по ул. С. Есенина (квартира расположена на 1 этаже). Размер платы за пользование составляет 186 рублей в месяц;

— двухкомнатная квартира № 49 площадью 43 метра в доме № 33 по ул. Волоха (квартира расположена на 5 этаже). Платить за нее надо будет 242 рубля в месяц;

— двухкомнатная квартира № 31 площадью 43,5 метра в доме № 49 по ул. Лермонтова (квартира расположена на 5 этаже). Размер платы за пользование составляет 240 рублей в месяц;

— двухкомнатная квартира № 44 площадью 43,6 метра в доме № 92 по ул. Карла Либкнехта (квартира расположена на 5 этаже). Размер платы за пользование составляет 240 рублей в месяц;

— в доме № 8 по ул. Московская есть две комнаты в трехкомнатной квартире № 46. Плата составит 252 рубля за две комнаты в месяц;

— в доме № 92 по ул. Карла Либкнехта есть одна комната в пятикомнатной квартире № 17. площадь комнаты 18,8 метра (квартира расположена на 4 этаже). Платить за нее надо будет 104 рубля в месяц.

Заявления принимаются службой «Одно окно» администрации Московского района (пр. Дзержинского, 10) по 31 мая.

Первоочередники Ленинского района могут написать заявление на однокомнатную квартиру № 78 общей площадью 30,5 метра в доме № 8 по ул. Маяковского.

Арендная плата за нее составит 34 рубля в месяц. Заявления принимаются службой «Одно окно» администрации Ленинского района по 30 мая.

Для обычных очередников в районе есть несколько квартир:

— двухкомнатная квартира № 10 общей площадью 51,29 метра в жилом доме № 15 по пр. Партизанскому, расположенная на 4-м этаже. Размер платы за пользование составляет 283 рубля в месяц;

— двухкомнатная квартира № 48 общей площадью 55,74 метра в жилом доме № 5 по ул. Индустриальная, расположенная на 1-м этаже. Размер платы за пользование составляет 308 рублей в месяц;

— однокомнатная квартира № 48 общей площадью 29,75 метра в жилом доме № 4А по пр. Партизанскому, расположенная на 4-м этаже. Размер платы за пользование составляет 164 рубля в месяц.

Заявление можно написать в службе «Одно окно» администрации района (ул.Маяковского, 83) по 30 мая.

В администрации Партизанского района есть однокомнатная квартира для первоочередников (№ 21 в доме № 4 по улице Козлова). Площадь жилья 44,7 метра. Арендная плата составит 61 рубль в месяц.

Заявления о предоставлении квартиры принимаются по 20 мая в службе «Одно окно» администрации Партизанского района по ул. Захарова, д. 53.