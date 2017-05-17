ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Репортаж из батутного центра: девушки, дети и тренер-международник

18.05.2017 10:30 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Один из батутных центров в спальном районе на западе Минска имеет три зала для занятий. Основные посетители — в основном дети. Вечером — женский фитнес на батутах, есть тренировки для сноубордистов и паркурщиков.

"Мы пришли сюда отметить день рождения младшего брата. Здесь весело. Маленьким детям, так как они быстрые и шустрые, проще выполнять прыжки, взрослым — сложнее", — делится впечатлением посетительница, девушка Елена.

Для детей предусмотрены тренировки. Девять человек в группе, небольшая разминка — затем тренер дает задания и следит за их выполнением. У ребят даже есть дневники, куда вносятся оценки за выполненную работу.

"Чтобы совершать сложные прыжки, нужны годы тренировок. Более-менее простые можно научиться делать за месяц. Мы не ставим себе задачу каких-то спортивных достижений, это в большей степени физическое развитие", — сообщил тренер-инструктор Сергей Серафинович.

Прыгая на батуте, человек развивает координацию, лучше владеет мышцами, упражнения полезны для сердечно-сосудистой системы. Во время занятий задействованы все группы мышц. Это также и хорошее развлечение, когда у человека вырабатываются эндорфины.

"Как таковых противопоказаний нет. Но если у человека есть заболевания сердца или спины, насчет прыжков на батуте следует проконсультироваться с врачом", — рассказала Екатерина Бурковская, администратор батутного центра.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С каждым годом белорусам доступны все новые и новые виды спортивного отдыха, один из таких – прыжки на батуте. Смотрите на видео, как дети развлекаются на сетке, а...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Четверо минчан помогали предприятиям уклоняться от уплаты налогов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика