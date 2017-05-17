Репортаж из батутного центра: девушки, дети и тренер-международник

Один из батутных центров в спальном районе на западе Минска имеет три зала для занятий. Основные посетители — в основном дети. Вечером — женский фитнес на батутах, есть тренировки для сноубордистов и паркурщиков.

"Мы пришли сюда отметить день рождения младшего брата. Здесь весело. Маленьким детям, так как они быстрые и шустрые, проще выполнять прыжки, взрослым — сложнее", — делится впечатлением посетительница, девушка Елена.

Для детей предусмотрены тренировки. Девять человек в группе, небольшая разминка — затем тренер дает задания и следит за их выполнением. У ребят даже есть дневники, куда вносятся оценки за выполненную работу.

"Чтобы совершать сложные прыжки, нужны годы тренировок. Более-менее простые можно научиться делать за месяц. Мы не ставим себе задачу каких-то спортивных достижений, это в большей степени физическое развитие", — сообщил тренер-инструктор Сергей Серафинович.

Прыгая на батуте, человек развивает координацию, лучше владеет мышцами, упражнения полезны для сердечно-сосудистой системы. Во время занятий задействованы все группы мышц. Это также и хорошее развлечение, когда у человека вырабатываются эндорфины.

"Как таковых противопоказаний нет. Но если у человека есть заболевания сердца или спины, насчет прыжков на батуте следует проконсультироваться с врачом", — рассказала Екатерина Бурковская, администратор батутного центра.