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На границе под днищем рейсового автобуса нашли труп мужчины

18.05.2017 10:20 — Разное | Tut.by  
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В пункте пропуска «Мокраны» во время прохождения досмотра рейсового автобуса Брест — Ковель под днищем в районе заднего колеса нашли тело мужчины. Об этом сообщает портал «Виртуальный Брест».

Инцидент произешел ночью 18 мая. По словам начальника Малоритского РОСК Алексея Орлова, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По факту обнаружения тела 40-летнего мужчины проводится проверка.

По предварительным данным, наезд на мужчину произошел 18 мая, около 03.00, на улице Брестской (в пятистах метрах от погранперехода). Со слов водителя, он увидел, что на проезжей части находится препятствие. При движении это неопознанное на тот момент водителем препятствие оказалось между колесами.

По рассказам пассажиров автобуса, они не чувствовали никакого удара. Но также отметили, что за километр до границы водитель осуществлял маневр уклонения от препятствия на дороге.

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Теги: Брест
 
 
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