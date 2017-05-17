﻿ Преподаватель из Ганцевичей подозревается в незаконном обороте наркотиков. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Преподаватель из Ганцевичей подозревается в незаконном обороте наркотиков

18.05.2017 10:17 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Преподаватель из Ганцевичей подозревается в незаконном обороте наркотиков

18 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ганцевичах преподаватель специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва подозревается в незаконном обороте наркотиков, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Марина Дранькова.

Ганцевичским районным отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело по ч.1 ст.328 (незаконный оборот наркотических средств) УК, возбужденное в отношении 26-летнего тренера-преподавателя местной СДЮШОР. Он подозревается в том, что по месту жительства хранил 2,1 г марихуаны, которые были изъяты у него во время осмотра. Накануне мужчина задерживался в административном порядке за нахождение в общественном месте в состоянии наркотического опьянения.

Проводится комплекс следственных и других процессуальных действий для установления всех обстоятельств совершения противоправных действий. Фигурант отстранен от должности, к нему применена мера пресечения в виде домашнего ареста.-0-

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ганцевичским районным отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело по ч.1 ст.328 (незаконный оборот наркотических средств) УК, возбужденное в...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Sputnik соберет звездных болельщиков в поддержку белорусской вокалистки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика