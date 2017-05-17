Куллинковичу 45: "выпить-поплакать" — это святое, но мы-то веселые /

Если бы встретил себя 18-летнего, сказал бы: "Все, что ты будешь делать, будет неправильно", заявил на радио Sputnik Беларусь известный рок-музыкант, лидер группы "Нейро Дюбель" Александр Куллинкович в день своего 45-летнего юбилея.

"Наверное, все-таки переживаю кризис среднего возраста. Я считаю, что шел неправильной дорогой, ничего не сделал и все только начинается. Вот лет в 30 было ощущение другое, что все отлично и здорово. Это не пессимизм, просто есть ощущение тлена", — философствует Куллинкович.

При этом музыкант не сомневается в том, что за 28 лет творчества группы "Нейро Дюбель" появилось достаточное количество людей, для которых важен этот музыкальный продукт.



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"Есть люди, для которых это "свет в окошке". И если мне и есть чем гордиться, то именно этой группой, которую я периодически удерживаю от распада, и что-то все-таки происходит. Есть люди, и их много, которые говорят: "Вот было плохо, но послушал "Дюбелей" и полегчало". Это важно, и в этом плане все было не зря", — рассказывает музыкант.

По словам музыканта, самая главная новость в жизни группы — это предстоящий альбом, который будет называться "Першы", сам альбом будет двуязычным, но заглавная песня прозвучит "на мове".

"Альбом для нас чуть нетипичный, мы поменяли руку, мы поменяли студию, какой-то совсем не такой был подход к самому музыкальному материалу, сводим мы его в Москве, что тоже для нас необычно. Я и ребята из группы, мы считаем, что это действительно "Першы" альбом. Это все равно будет "Нейро Дюбель", мы уже нашли свой стиль, но это будет совсем другое звучание, совсем другой подход к звуку", — говорит Куллинкович.

В то же время сам музыкант признается, что больше любит энергичную музыку, а то, что происходит сейчас и в белорусском, и в мировом музыкальном пространстве, называет "царством тугомотины".

"Лично я не вижу энергичной музыки, становится популярной какая-то тоска и грусть. "Выпить-поплакать" — это, конечно, святое, но мы-то, в основном, веселые. Очевидно, что вводить людей в грусть намного легче, чем их рассмешить", — отмечает Куллинкович.

Музыкант признает, что любит подарки, причем, как получать, так и дарить, и именно поэтому свой юбилей собирается провести на сцене.

"Подарки я люблю дарить очень сильно. И естественно, концерт — это в определенной степени подарок. Мы решили отпраздновать это дело всем миром, программа будет обновленная, естественно, парочка песен будет из нового альбома. Будет лазерное шоу, и на сцене будет группа "Нейро Дюбель", — рассказывает Куллинкович.

Полную версию беседы и фирменный анекдот от лидера группы "Нейро Дюбель" Александра Куллинковича слушайте на радио Sputnik Беларусь.