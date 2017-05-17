Жарко: Почти половина подростковых преступлений совершена учащимися лицеев и колледжей

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Об этом заявил вице-премьер Василий Жарко на заседании комиссии по делам несовершеннолетних при Совете Министров, сообщает пресс-служба правительства.

Преступность среди несовершеннолетних в Беларуси в январе-апреле снизилась на 15,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил заместитель премьер-министра Василий Жарко на заседании Комиссии по делам несовершеннолетних при Совете Министров.



Василий Жарко подчеркнул важную роль комиссии, решения которой направлены на координацию усилий всех госорганов по профилактике преступности и правонарушений среди несовершеннолетних. На заседании обсуждалась профилактическая работа в учреждениях профессионально-технического и среднего специального образования.

"На мой взгляд, здесь есть проблемы. Об этом свидетельствует и статистика. Число преступлений, совершенных несовершеннолетними, по итогам четырех месяцев текущего года снизилось на 15,8% (с 711 до 599), но почти половина из этих преступлений совершена учащимися лицеев и колледжей (46,6%)", – отметил вице-премьер.



Кражи составляют 40% от общего числа преступлений несовершеннолетних, хулиганство – 19%, незаконный оборот наркотиков – 8,6%. "Такая тревожная ситуация говорит о недостатках и упущениях в работе. Надо задействовать все резервы: максимально подключить семью, педагогов, грамотно выстроить индивидуальную работу с учащимися. Необходимо внимательно посмотреть на работу социально-педагогической и психологической службы учреждений образования, принципиально оценить эффективность ее работы", – считает Василий Жарко. Вице-премьер отметил, что ждет от участников заседания предложений по улучшению профилактической работы.



Еще один обсуждаемый на заседании в Совмине вопрос – работа студенческих отрядов с подростками, состоящими на учете. "Еще с советского времени постоянно развивались различные формы трудоустройства трудных подростков, в том числе в студенческих отрядах. Такой опыт надо расширять, потому что трудовое воспитание является одной из эффективных форм работы с такими подростками. Необходимо, чтобы в студотряде трудный подросток получил позитивный опыт общения, трудовые навыки, почувствовал себя нужным и полезным. Только в этом случае мы получим результат", – полагает Василий Жарко.



Вместе с тем в организации работы студотрядов есть проблемные моменты. По информации Генеральной прокуратуры, в прошлом году в Минске выявлялись факты существования формальных студенческих отрядов. "Такого быть не должно. Минобразования необходимо обеспечить более жесткий и действенный контроль этих вопросов. Хотелось бы слышать предложения для совершенствования проводимой работы", – сказал заместитель премьер-министра.