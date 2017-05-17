Сергей Сацук: Средняя продолжительность жизни белорусов - есть ли чему радоваться?





Министр здравоохранения Валерий Малашко сообщил нам радостную весть: в 2017 году средняя продолжительность жизни белорусов составит 74 года. Но на самом деле, есть ли чему радоваться?

Как отметил министр, увеличению жизни белорусов способствуют положительные тенденции в сфере здравоохранения. Это улучшение медицинских технологий, системы охраны здоровья населения. По мнению министра, значительную роль сыграло выполнение различных государственных программ, направленных на профилактику различных заболеваний.

Среди главных негативных факторов, которые мешают белорусам жить, Валерий Малашко назвал заболевания сердечно-сосудистой системы и онкологию, а также вредные привычки.

Меня всегда удивляло, почему чиновники от Минздрава никогда не называют главных причин долголетия. Здоровый образ жизни, несомненно, нужен, как и передовые медицинские технологии. Но самое главное, что нужно человеку - это спокойная и достойная жизнь, особенно в старости. Чтобы не считать каждую копейку. Чтобы выйдя на пенсию, позволить себе действительно отдохнуть от трудовых лет, а не доживать свой век.

Да, сегодня Беларусь по продолжительности жизни находится где-то на уровне Литвы. Вроде и есть чему радоваться, все же Литва - европейская страна. Но сравнение это будет не совсем корректным, так как Литва сегодня переживает очень непростой период, когда основной цвет нации, пользуясь открытыми границами, эмигрирует в другие страны в поисках лучшей жизни. А вот если сравнить с Польшей, где действительно сегодня всего хорошо (не случайно даже литовцы туда на шопинг ездят), сравнение выйдет далеко не в пользу Беларуси. Средняя продолжительность жителей Польши сегодня составляет почти 79 лет. При этом по данному показателю Польша в среднем на три года отстает от развитых стран ЕС.

Тут четко прослеживается связь: чем выше уровень благосостояния людей и более достойная старость, чем выше продолжительность жизни. Не случайно, например, в Швейцарии средняя продолжительность жизни мужчин 81,3 года, когда в Беларуси всего 66 лет. И дело тут не только в хорошей экологии, здоровом образе жизни и качественной медицине. Медицина и не понадобится, если на пенсии мне не придется ежедневно испытывать стресс от того, что моя жизнь кончена, что я больше ничего не могу себе позволить, как только сидеть у телевизора и пить пиво. Если бы только пиво.

Хорошо еще, что у нас есть такое важное советское ноу-хау, как дачи. Многие пенсионеры находят себя там. Уверен, без дач и огородов наши пенсионеры жили бы значительно меньше.

Но даже с дачами и огородами абсолютному большинству белорусов становится страшно, когда они думают про пенсию. Я не учитываю здесь наших вечных нахлебников, которые непонятно за какие заслуги уходят на заслуженный отдых с 45 лет. Они еще и спокойно поработать могут и пенсия у них не такая, как у работяги с завода, у которого и условия труда были в разы более жесткими и зарплата меньше.

В целом же, когда белорусам озвучивают новость, что их средняя продолжительность жизни пусть и немного, но увеличилось, это мало кого радует. Одно дело жить, а совсем другое дело доживать, когда уже не важно сколько осталось, 10 или 15 лет.

А ведь наша пенсионная система уже сегодня трещит по швам. И многим непонятно, как государство будет обеспечивать старикам достойную старость через 15-20 лет. Одним лишь повышением пенсионного возраста эту проблему не решишь. Конечно, с учетом того, что белорусские мужчины живут в среднем 66 лет, а будут выходить на пенсию в 65 лет, прокормить их всего один год не составит труда. Но женщин, которые у нас все же покрепче, обеспечивать придется. Впрочем, я, кажется, знаю, как будет решаться проблема. Анализируя данные Всемирной организации здравоохранения заметил интересную тенденцию. Если по итогам 2013 года средняя продолжительность жизни белорусских мужчин составляла 67,8 лет, то по итогам 2015 - уже 66 лет. Следом государство пенсионный возраст увеличило. Исходя из данных ВОЗ (не хочу брать белорусскую статистику, так как хорошо знаю, как она корректируется), четко прослеживается забота государства о белорусских старичках. Мужчинам крылышки уже подрезали, осталось дело за малым, за женщинами.