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Трамп заявил, что еще ни к одному политику в истории не относились хуже
18.05.2017 10:26 — Разное | Ежедневник
фото: ria.ru
Дональд Трамп считает, что СМИ в отношении него необъективны, сообщает CNN.
Об этом он заявил, выступая перед выпускниками Академии береговой охраны США, передает
"Посмотрите, как ко мне относились последнее время, особенно в СМИ. Ни с одним политиком в истории, и я говорю это с уверенностью, не обращались хуже и несправедливее", — цитирует американского лидера CNN. Трамп призвал слушателей быть стойкими и не сдаваться перед обстоятельствами.
Толпа слушателей, в основном состоявшая из сторонников президента, восприняла его слова с воодушевлением, отмечает CNN.
Президент США неоднократно обвинял различные американские СМИ, которые регулярно обсуждали тему его "связей с Россией", в предвзятости и необъективности, а также в публикации "фейковых новостей".
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Дональд Трамп считает, что СМИ в отношении него необъективны, сообщает CNN.
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