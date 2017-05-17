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С аукциона продадут помещения на первых этажах столичных домов, цены - от 3,6 тысячи рублей

18.05.2017 10:34 — Разное | Tut.by  
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Минский городской территориальный фонд государственного имущества выставил на аукцион восемь помещений в многоэтажках Минска. На первых этажах жилых домов на улице Брестской, Воронянского, Чкалова, Янки Мавра, Корженевского и Жилуновича.

Почти в каждое помещение есть отдельный вход. Площадь помещений разная: от 44,8 метра до 122,1 метра. Начальная цена лотов от 3645 рублей до 21 080 рублей. По условиям аукциона покупатель сможет открыть в них детский садик, офис, магазин, физкультурно-оздоровительный, спортивный или объект здравоохранения.



Кроме того, условия предполагают, что покупатель создаст не менее двух рабочих мест на новом объекте, заключит договор на техническое обслуживание изолированного помещения в течение 30 рабочих дней года со дня государственной регистрации перехода права собственности, и в течение двух лет со дня заключения договора купли-продажи покупатель установит приборы учета водоснабжения, электрической и тепловой энергии в помещении.

Аукцион пройдет 14 июня в Минском городском территориальном фонде государственного имущества.

 
Теги: Минск
 
 
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В помещениях можно организовать тренажерки, детские сады, стоматологические кабинеты.

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