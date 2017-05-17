С аукциона продадут помещения на первых этажах столичных домов, цены - от 3,6 тысячи рублей

Минский городской территориальный фонд государственного имущества выставил на аукцион восемь помещений в многоэтажках Минска. На первых этажах жилых домов на улице Брестской, Воронянского, Чкалова, Янки Мавра, Корженевского и Жилуновича.

Почти в каждое помещение есть отдельный вход. Площадь помещений разная: от 44,8 метра до 122,1 метра. Начальная цена лотов от 3645 рублей до 21 080 рублей. По условиям аукциона покупатель сможет открыть в них детский садик, офис, магазин, физкультурно-оздоровительный, спортивный или объект здравоохранения.









Кроме того, условия предполагают, что покупатель создаст не менее двух рабочих мест на новом объекте, заключит договор на техническое обслуживание изолированного помещения в течение 30 рабочих дней года со дня государственной регистрации перехода права собственности, и в течение двух лет со дня заключения договора купли-продажи покупатель установит приборы учета водоснабжения, электрической и тепловой энергии в помещении.

Аукцион пройдет 14 июня в Минском городском территориальном фонде государственного имущества.