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В Минске подешевела вода для юрлиц и ипэшников
В Минске снизили тарифы на воду и услуги канализации для юрлиц и физлиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих нежилые помещения. Соответствующее решение Мингорисполкома
Один кубометр питьевой воды для юрлиц и ипэшников
Последний раз тарифы на воду для юрлиц и ИП менялись в конце сентября 2016 года. В начале апреля 2017 года директор Минскводоканала
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Согласно решению Мингорисполкома, в столице снизились тарифы на воду и услуги канализации для юрлиц и физлиц, в том числе индивидуальных предпринимателей,...
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