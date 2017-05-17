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В Минске подешевела вода для юрлиц и ипэшников

18.05.2017 10:54 — Разное | Tut.by  
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В Минске снизили тарифы на воду и услуги канализации для юрлиц и физлиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих нежилые помещения. Соответствующее решение Мингорисполкома опубликовано на Национальном правовом портале.

Один кубометр питьевой воды для юрлиц и ипэшников подешевел на 11 копеек — с 1,7 до 1,59 рублей. Стоимость технической воды снизилась почти в два раза — с 84 копеек за кубометр до 43. Услуги водоотведения (канализации) подешевели на три копейки — с 86 до 83. Данные цены указаны без НДС.

Последний раз тарифы на воду для юрлиц и ИП менялись в конце сентября 2016 года. В начале апреля 2017 года директор Минскводоканала сообщал о скором снижении цен на воду для предпринимателей, при этом руководитель отметил, что в тарифы на воду для физлиц в течение года меняться не будут. В планах водоканала выйти на единый тариф: к 2019 году и юрлица, и физлица будут оплачивать полную себестоимость водоснабжения и канализации.

 
Теги: Минск
 
 
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Согласно решению Мингорисполкома, в столице снизились тарифы на воду и услуги канализации для юрлиц и физлиц, в том числе индивидуальных предпринимателей,...

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