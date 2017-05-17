МВД: задержаны оптовые поставщики психотропов

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В различных регионах республики прошли задержания представителей криминальной структуры, обеспечивавших функционирование известной интернет-площадки по продаже "дизайнерских" наркотиков, спайсов. В списке арестованных более 20 человек. Такая информация размещена на сайте МВД, сообщает БЕЛТА.

Правоохранители ликвидировали обширную сеть сбытчиков психотропных веществ. Арестованы основные представители криминальной структуры, начиная с ключевых звеньев - оптовых поставщиков "товара" в нашу страну. Также задержаны посредники, ответственные за конкретные регионы, мелкие дилеры и "менеджеры" среднего звена, закладчики. Благодаря наркоборцам до потребителей не дошли килограммы психотропов, а это десятки тысяч доз.

Задержания проводились в Минской, Гомельской, Могилевской, Витебской областях, а также в Минске. "Счет изъятых наркотиков и психотропов исчисляется килограммами. Известно, что задержанные действовали под руководством организаторов интернет-магазинов по сбыту психотропных веществ, управляемых из-за пределов страны. О серьезном ударе правоохранителей по их наркобизнесу красноречиво говорит появившаяся в соцсетях запись о том, что в Республике Беларусь они больше не работают", - отметили в МВД.

МВД вышло с ходатайством об объединении возбужденных по всей стране уголовных дел, связанных с указанной наркосетью, в одно производство на уровне центрального аппарата Следственного комитета.-0-