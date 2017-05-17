Велошкола, ваджра-йога и совместные забеги. Где в Минске бесплатно заняться спортом

Затянувшиеся холода прошли и уступили место солнцу. По этому поводу TUT.BY сделал подборку мест, где можно бесплатно или очень бюджетно заняться спортом в Минске, а также провести активный уикэнд на свежем воздухе.



Фото из группы "MinskRun - бег в Минске" во "Вконтакте"

Когда: суббота в 10.00 Где: улица Калиновского, 111 и парк Победы Сколько: бесплатно

Отличный вариант для бегунов, которые не любят заниматься в одиночестве. Волонтеры-любители, вдохновившись парковыми забегами в разных городах мира, организовали аналогичное движение в Минске. Каждую субботу желающие могут присоединиться к 5-километровой пробежке на базе манежа (РЦОП) в лесопарке на Калиновского или в парке Победы. Для этого надо всего лишь заранее зарегистрироваться .

Организаторы MinskRun подчеркивают: их старты — это не соревнования, а приятное времяпрепровождение, где каждый сам выбирает подходящую скорость и темп. Благодаря сайту участники отслеживают личный прогресс, где фиксируются время, место и общее количество пробежек со дня регистрации, а также пополняют свой архив ЗОЖ-снимками из фотоотчетов.



Фото из группы "Велошкола. Минск" во "Вконтакте"

Когда: четверг и пятница 18.00 — 20.00 Где: парк Янки Купалы Сколько: бесплатно

В этом мае «Велошкола» запустила уже четвертый сезон в Минске. По четвергам и пятницам активные минчане собираются на массовые катания в парке Янки Купалы. Некоммерческий проект приглашает опытных и начинающих велосипедистов для совместных занятий. Первые рассказывают новичкам о технике и правилах езды, а вторые получают шанс в любом возрасте с нуля оседлать двухколесный транспорт.

На базе «Велошколы» периодически проходят лекции, где можно узнать больше о велопарковках, дорожных знаках, разметке, экипировке, навигаторах, трекерах и других важных для водителей нюансах.

Воркаут-тренинг с инструктором



Фото из группы "Федерация воркаут" во "Вконтакте"

Когда: будни (кроме понедельника и среды) с 18.00, выходные — с 15.00 Где: парк Марата Казея Сколько: бесплатно

Двухчасовые тренировки на воркаут-площадке проводятся абсолютно в любую погоду — и это несомненный плюс. Можно не менять планы в случае дождей или жары, достаточно подобрать для занятий правильную одежду.

Основатели « Федерации воркаут » пять раз в неделю собирают порядка 20 желающих поупражняться на брусьях, турниках, лестницах, с использованием снарядов и без них. Воркаут подходит каждому независимо от возраста и физической подготовки. Главное для новичков — проконсультироваться со специалистом, чтобы первое занятие не стало последним. По словам инструкторов, они с удовольствием дают советы по физическим упражнениям и правильному питанию, а также готовы озадачить нагрузками как школьников, так и пенсионеров.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Когда: среда — 19.30, суббота — 10.30 Где: парк Победы Сколько: бесплатно

Движение объединяет людей, которые готовятся к забегам на длинные дистанции либо просто ищут компанию для совместных стартов. Белорусская федерация легкой атлетики, начиная с апреля, еженедельно проводит тренировки для желающих поучаствовать в Минском полумарафоне 2017 года.

Гостями тематических тренингов становятся медийные персоны, официальные лица и известные спортсмены. Например, на стартовой тренировке сезона марафонка Ольга Мазуренок провела разминку и дала советы, как правильно подобрать экипировку для бега. Ожидается, что к #followminsk присоединится и олимпийская чемпионка Виктория Азаренко.



Фото с сайта minsktennis.by

Когда: по субботам и воскресеньям с 16 до 20.00 Где: корты Дворца Тенниса Сколько: 7 рублей

Новички могут попробовать свои силы в теннисе, посетив два пробных занятия с 80-процентной скидкой. Дети в группах 3−4, 5−6, 7−12 лет, а также взрослые с 12 до 99 лет (именно такой возрастной порог определили организаторы) платят 7 рублей вместо 35 базовой стоимости. Для этого желающим нужно пройти регистрацию по телефону +375293557000 или на сайте . Дополнительно оплачивается аренда ракетки — 3 рубля с человека.

Во время занятий начинающие теннисисты знакомятся с тренером, проясняют способности, перспективы и плановую программу обучения, а специалисты клуба консультируют клиентов по выбору экипировки. Тестовые занятия проходят по выходным во второй половине дня — точное время организаторы сообщают после регистрации.



Фото из паблика "Утренняя Ваджра-йога в Доме Фишера" во "Вконтакте"

Когда: каждую субботу в 11.00 Где: антикафе «Дом Фишера» Сколько: 8 рублей

Субботняя Ваджра-йога подойдет тем, кто не любит рано просыпаться, но мечтает активно и здорово начинать выходные. Главный принцип Ваджра-йоги — «не навреди»: из упражнений исключены те, которые теоретически могут привести к травмам позвоночника или усугубить имеющиеся смещения. По словам инструкторов, человек, пришедший на занятие по Ваджра-йоге, точно не ухудшит свое здоровье, а, наоборот, приведет тело в тонус.

Занятие состоит их медитации, дыхательных практик, созерцания, практик форм тела, йогических техник массажа внутренних органов. Желающие обязательно должны записаться по телефонам +375−17−268−80−83; +375−25−922−82−38 и иметь при себе коврик и одежду, не сковывающую движение. После субботней йоги «Дом Фишера» предлагает любителям чайных церемоний задержаться на посиделки.