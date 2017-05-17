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Легковушка врезалась в дерево в Каменецком районе: трое пострадавших в больнице

18.05.2017 11:17 — Разное | БелТА  
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18 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Каменецком районе легковушка врезалась в дерево. В результате аварии пострадали три человека, в том числе 10-месячный ребенок, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 17 мая около 17.20 на дороге Каменец - Жабинка - Федьковичи. По предварительной информации, за рулем "Форд Фиеста" находилась 46-летняя жительница Кобрина. Автомобиль двигался в сторону деревни Пелище. Женщина выбрала небезопасную скорость движения, на закруглении трассы автомобиль занесло влево, после чего он съехал в кювет и врезался в дерево.

В результате ДТП женщина-водитель оказалась зажата в салоне машины. При помощи гидравлического инструмента ее деблокировали сотрудники МЧС. Также пострадала пассажир - 26-летняя кобринчанка. Женщины госпитализированы в хирургическое и реанимационное отделения Каменецкой райбольницы соответственно. В машине находился 10-месячный сын автоледи. Его доставили в Брестскую областную детскую больницу.

Установлено, что все участники аварии были пристегнуты ремнями безопасности, а ребенок был в детском удерживающем устройстве. По факту ДТП проводится проверка.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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По предварительной информации, за рулем "Форд Фиеста" находилась 46-летняя жительница Кобрина. Автомобиль двигался в сторону деревни Пелище.

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