Легковушка врезалась в дерево в Каменецком районе: трое пострадавших в больнице

18 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Каменецком районе легковушка врезалась в дерево. В результате аварии пострадали три человека, в том числе 10-месячный ребенок, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 17 мая около 17.20 на дороге Каменец - Жабинка - Федьковичи. По предварительной информации, за рулем "Форд Фиеста" находилась 46-летняя жительница Кобрина. Автомобиль двигался в сторону деревни Пелище. Женщина выбрала небезопасную скорость движения, на закруглении трассы автомобиль занесло влево, после чего он съехал в кювет и врезался в дерево.

В результате ДТП женщина-водитель оказалась зажата в салоне машины. При помощи гидравлического инструмента ее деблокировали сотрудники МЧС. Также пострадала пассажир - 26-летняя кобринчанка. Женщины госпитализированы в хирургическое и реанимационное отделения Каменецкой райбольницы соответственно. В машине находился 10-месячный сын автоледи. Его доставили в Брестскую областную детскую больницу.

Установлено, что все участники аварии были пристегнуты ремнями безопасности, а ребенок был в детском удерживающем устройстве. По факту ДТП проводится проверка.-0-