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В Турции перевернулся микроавтобус с российскими туристами

18.05.2017 11:13 — Разное | Tut.by  
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На юго-западе Турции перевернулся микроавтобус с российскими туристами. Как сообщает Hurriyet Daily News со ссылкой на агентство Dogan, 18 человек получили ранения.

Авария произошла на шоссе между городами Мугла и Денизли в четверг, 18 мая.

Как отмечает ТАСС, генконсульство России в Анталье проверяет информацию о ДТП. «Мы пока не получали от турецких властей данных об этой аварии», — сказал консул Алексей Шиванов.

Недалеко от Денизли находятся такие туристические достопримечательности, как развалины античного города Иераполис и источники Памуккале.

 
 
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