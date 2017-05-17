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В Турции перевернулся микроавтобус с российскими туристами
На юго-западе Турции перевернулся микроавтобус с российскими туристами. Как сообщает Hurriyet Daily News со ссылкой на агентство
Авария произошла на шоссе между городами Мугла и Денизли в четверг, 18 мая.
Как отмечает
Недалеко от Денизли находятся такие туристические достопримечательности, как развалины античного города Иераполис и источники Памуккале.
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