В Турции перевернулся микроавтобус с российскими туристами

На юго-западе Турции перевернулся микроавтобус с российскими туристами. Как сообщает Hurriyet Daily News со ссылкой на агентство Dogan , 18 человек получили ранения.

LATEST: Minibus carrying Russian tourists overturns in Turkey’s Muğla, 18 injured https://t.co/CZoBKgruEk pic.twitter.com/TfIt3lCmKy — Hürriyet Daily News (@HDNER) 18 мая 2017 г.

Авария произошла на шоссе между городами Мугла и Денизли в четверг, 18 мая.

Как отмечает ТАСС , генконсульство России в Анталье проверяет информацию о ДТП. «Мы пока не получали от турецких властей данных об этой аварии», — сказал консул Алексей Шиванов.

Недалеко от Денизли находятся такие туристические достопримечательности, как развалины античного города Иераполис и источники Памуккале.