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ЕК оштрафовала Facebook на 110 миллионов евро за неверную информацию по покупке WhatsApp

18.05.2017 11:22 — Разное | Ежедневник  
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ЕК оштрафовала Facebook на 110 миллионов евро за неверную информацию по покупке WhatsApp

фото: flickr.com

Еврокомиссия оштрафовала компанию Facebook за предоставление заведомо ложной информации об условиях покупки мессенджера WhatsApp в 2014 году. Об этом говорится в размещенных материалах Еврокомиссии.

«Facebook совершил два отдельных нарушения, предоставив неверную информацию в форме о слиянии компаний, а также в ответе на запрос комиссии о предоставлении информации. Еврокомиссия считает эти нарушения серьезными, поскольку они лишили ее сведений, необходимых для оценки сделки», - говорится в заявлении.

Официальное расследование Еврокомиссии против Facebook было открыто в декабре 2016 г. В Брюсселе отмечали, что компания в рамках изучения сделки по приобретению WhatsApp в 2014 году сообщила, что не имеет намерения проводить автоматическое объединение учетных записей пользователей Facebook и WhatsApp, однако это было сделано в августе 2016 года, пишет finanz.ru.

 
 
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Еврокомиссия оштрафовала компанию Facebook за предоставление заведомо ложной информации об условиях покупки мессенджера WhatsApp в 2014 году. Об этом говорится в...

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