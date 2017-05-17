Беларусь намерена привлечь кредиты КНР для финансирования инвестпроектов

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Совет министров постановлением № 349 от 12 мая 2017 года одобрил привлечение двух кредитов экспортно-импортного банка Китая на общую сумму более 150 млн долларов.

Льготные покупательские кредиты будут привлекаться сроком на 15 лет в 2017-2021 годах. Министерство финансов уполномочено провести переговоры по проектам кредитных соглашений и подписать их при достижении договоренностей, передает БЕЛТА.

Кредит в 71,8 млн долларов привлекается для реализации проекта «Организация производства гидростатических трансмиссий, изделий индустриальной (промышленной) гидравлики», а кредит в 78,96 млн — для проекта «Организация производства по изготовлению современных пневмо- и гидроцилиндров, прецизионных хромированных штоков и труб».

Как и кредит в 192 млн долларов, постановление о котором было официально опубликовано вчера, эти займы скорее всего связаны с совместными планами Амкодора и китайских CITIC Group и Sinomach. В прошлом году они договорились о модернизации двух заводов компании-партнера холдинга "Салео" в Кобрине и Гомеле, а также строительстве завода по производству спецтехники и энергонасыщенных тракторов в Колодищах под Минском.