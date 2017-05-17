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Экс-сотрудник, удаливший информацию с сайтов компании, приговорен к трем годам лишения свободы

18.05.2017 11:30 — Разное | БелТА  
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Экс-сотрудник, удаливший информацию с сайтов компании, приговорен к трем годам лишения свободы

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд приговорил экс-сотрудника, удалившего информацию с сайтов компании, к трем годам лишения свободы. Такая информация размещена на сайте ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

Суд Ленинского района Минска приговорил к трем годам лишения свободы 27-летнего уроженца Лиды Гродненской области за совершенные преступления, предусмотренные ч.2 ст.349 (несанкционированный доступ к компьютерной информации), ч.2 ст.351 (компьютерный саботаж) УК Беларуси.

Как сообщалось ранее, лидчанин работал заведующим торговым объектом компании и администрировал сайт. В какой-то момент произошел конфликт с руководством - мужчина посчитал, что его работу недостаточно высоко оценивают, и уволился. Однако экс-сотрудник все еще имел доступ к сайту компании, чем и воспользовался, чтобы отомстить. Мужчина удалил более 3 тыс. позиций товаров из каталога, снес клиентскую базу, сведения о заказах и удалил информационные статьи, принадлежащие компании. Более того, он внес заведомо ложную информацию на сайт, после и вовсе изменил пароль доступа к панели управления интернет-ресурсом, а также заблокировал доступ к почте предприятия.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Лидчанин работал заведующим торговым объектом компании и администрировал сайт. В какой-то момент произошел конфликт с руководством - мужчина посчитал, что его...

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