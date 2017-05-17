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Госстандарт: почти 60% импортной техники не отвечает техрегламентам ТС

18.05.2017 11:36 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 мая — Sputnik. Госстандарт за четыре месяца этого года провел инспекции в магазинах, торгующих бытовой техникой и электроникой, и установил, что около 60% импортных товаров не отвечают требованиям технических регламентов Таможенного Союза.

Госстандарт: почти 60% импортной техники не отвечает техрегламентам ТС
© Flickr/ Jorge Sanz
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Всего было проверено 702 наименования электротехнической продукции. Проверки выявили, что 449 наименований или более 60% изделий не соответствовали обязательным требованиям технических регламентов.

"Это повторяющаяся ситуация. Несоответствие требованиям не означает, что чайник или сетевое зарядное устройство взорвется, скажем, прямо у вас в руках. Но это значит, что потенциально такая техника в эксплуатации может повлечь возникновение пожара или, допустим, удар током потребителя", — заявил на пресс-конференции начальник отдела государственного надзора и контроля Госстандарта Игорь Буссель.

По его словам, речь идет о силовых кабелях, светильниках, чайниках, светодиодных лампах, удлинителях, сетевых зарядных устройствах, водонагревателях, елочных гирляндах и т.д.

Почти 22% нарушений — это нарушения требований безопасности, еще 26% изделий создают электромагнитные помехи, в 36% случаев были нарушены требования по маркировке товаров. Нарушались требования обязательного подтверждения соответствия еще в 16% случаев.

Госстандарт: почти 60% импортной техники не отвечает техрегламентам ТС
© Sputnik Кирилл Каллиников
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Представитель Госстандарта заметил, что по итогам этих проверок были выданы предписания о запрете ввоза в Беларусь 52 наименований товаров, прекращено действие 29 необоснованно выданных сертификатов соответствия.

По словам Бесселя, белорусское правительство уже одобрило ряд мер, направленных на улучшение ситуации с безопасностью электротехнической продукции.

В частности, в реестре опасной продукции, который создан Госстандартом и доступен на его сайте, будет создан раздел, где станут размещать фотографии опасных приборов и устройств.

Кроме того, импортеры, уличенные в ввозе в Беларусь опасной быттехники, не будут допускаться к торгам на Белорусской универсальной товарной бирже до устранения нарушений. Если нарушения будут выявлены у импортера повторно, ему будет запрещен ввоз в Беларусь  всего ассортимента товаров — вплоть до устранения выявленных госстандартом нарушений.

 
Теги: Минск
 
 
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Каждый пятый обнаруженный в торговле электроприбор не отвечает требованиям безопасности, многие приборы пожароопасны.

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