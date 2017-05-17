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Из-за наплыва украинских пользователей "упал" VPN от Opera

18.05.2017 11:38 — Разное | Tut.by  
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Вечером 17 мая случился сбой в работе виртуальной частной сети Opera VPN. Об этом сообщила российская некоммерческая организация «РосКомСвобода».


Фото: Reuters

При обращении в службу поддержки приложения пользователи получали такой ответ: «Примите наши извинения, поскольку из-за неожиданно большого притока пользователей, вызванного вчерашней блокировкой [российских] социальных сетей в Украине, наши системы некоторое время имели небольшие проблемы с подключением пользователей. В данный момент проблема решена».

Позже приложение Opera VPN исчезло из украинских App Store и Google Play.

Напомним, 16 мая президент Украины Петр Порошенко утвердил новый пакет санкций. Под трехлетний запрет попали популярные соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также все сервисы «Яндекс».

17 мая украинские провайдеры начали блокировать сайты, попавшие в список. В этот же день в топе украинского App Store оказались средства для обхода блокировок.

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Позже приложение Opera VPN исчезло из украинских App Store и Google Play.

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