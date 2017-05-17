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Volvo готовит субкомпактный молодежный "паркетник" в пику Audi Q2

18.05.2017 11:37 — Разное | Tut.by  
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В ближайшее время шведская компания планирует выпустить новый кроссовер, который станет самым маленьким «паркетником» в ряду Volvo и берет под прицел уже продающийся Audi Q2.


Иллюстрация Autocar

По всей видимости, он получит обозначение XC20 и станет первенцем в новом семействе моделей «двадцатого» семейства, которое будет также включать компактный хэтчбек и, возможно, седан. В основу XC20 ляжет укороченный вариант платформы CMA, на которой разрабатываются более крупный кроссовер XC40. Об этом в беседе с британским Autocar обмолвился Хенрик Грин, глава отдела перспективных разработок Volvo.

Прочих подробностей о будущей новинке Volvo пока мало, неизвестны и точные сроки рыночного дебюта XC20. Ожидается, что субкомпактный «паркетник» станет комплектоваться 1,5-литровыми трехцилиндровыми турбодвигателями семейства Drive-E, самый мощный из которых будет развивать более 150 лошадиных сил.

 
 
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Будущий городской кроссовер Volvo XC20 будут комплектовать турбомоторами, самый мощный из которых развивает более 150 лошадиных сил.

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